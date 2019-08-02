局部肥胖之中最難減的，莫過於厚實型硬脂肪及看上去凹凸不平的蜂窩組織。蜂窩組織即是橙皮組織，是一種脂肪結構的改變。正常脂肪細胞會透過細胞小孔，排出毒素並經淋巴液帶走。但賀爾蒙失調、血液循環差或情緒憂鬱時，皮下脂肪細胞會不正常膨脹增多，導致淋巴排毒功能減慢，破壞代謝循環過程，淋巴液積聚壞死的蛋白質毒素。當脂肪細胞毒素有入無出，最終變成鈣化的壞脂肪硬塊，並撐爆周邊的纖維組織，令皮膚凹凸不平，就像橙皮一樣。



最重要是蜂窩組織與肥胖無關，即使你非常瘦、經常運動、飲食健康，也可能有！



一般比較鬆軟的肥肉，超能機、FDA機等可輕易處理，但要處理硬實蜂窩脂肪，就必須出動「熱衝擊脂機」！此療程透過非聚焦式衝擊波，以「擊石衝散」原理為脂肪細胞帶來強勁衝擊，擊散和分解囤積已久的蜂窩組織，使固體脂肪球變成液態，有效及準確地縮細脂肪的體積。當脂肪液化後，會隨新陳代謝過程，經淋巴系統自然排出體外。



另一方面，熱衝擊脂療程中會發出單極射頻產生溫熱，短短3分鐘就能將皮下脂肪層加熱到41˚C至43˚C，有效促進血液循環、增強代謝及疏通排毒系統。療程的過程中，更有助刺激膠原蛋白及彈力蛋白大量增生，以鞏固真皮層，減少脂肪於表面凸出，令皮膚變得更滑溜緊緻。



我臀部及大腿外側的難減硬脂也是做熱衝擊脂療程才處理得到，雖然做的時候那種裝修鑽牆聲有點難受，但為了消減千年肥膏，難受也要受！



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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