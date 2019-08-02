FoodieCurly鬈毛妹：池上鄉中山路　美食一條街

對很多港人來說，池上鄉是個陌生的名字，的而且確，這裏不算是港人旅遊熱點，從台北乘火車過來，約需3.5小時，不過這並不代表這裏沒有好玩好吃的，除我之前介紹過的大池豆包店、清河堂，今天還有中山路，在這裏，你不但可以找到美食，更可以找到滿有理想的年輕人。

全盛時期的池上鄉約有兩萬人，現在卻只剩四千左右，為了振興經濟，政府很鼓勵年輕人回來創業，這天我們就在中山路「掃街」，如果你自問是個「台灣精」，已掃齊台灣各大夜市，不妨又看看中正路的小店是否你杯茶：



【一、地雞町】

日據時期建築物，一磚一瓦都是歷史。店主一家三代都經營雞場，因為雞公肉質較韌，售價較便宜，餐廳就利用不同的烹調法，如慢煮、炆等方法去煮雞公，讓食客可以吃到價錢相宜又美味的雞料理。



【二、田味家】

以前是家瓦斯店，舖面仍保留「Gas」的字眼，現在已搖身一變成為台式剉冰店，主打媽媽手藝，我這碗剉冰挑了綠豆、珍珠、涼粉和地瓜，淋上了黑糖，夏天吃碗冰，美味又消暑。



【三、走走池上工作室】

門口寫着「Travel/ Coffee/ Design」，原來這裏既是設計室，也是文青Cafe，如大家手上拿到一份「走走池上」地圖及旅遊簡介，就是出自這工作室的了。咖啡室內放了好多書，飲杯咖啡看看書，很快就消磨了一個下午。



【四、Coffee Stay】

這是我今次入住的民宿，建築物已有60年歷史，地下是間咖啡室，老闆勇龍是位經驗豐富的咖啡師，來到這裏當然要喝杯「Coffee」兼「Stay」一下，加件自加製蛋糕，完美配搭！



【五、其他美食】

街上還有好多有趣的食店，如將米放入麵條，令麵條更Q彈的「甘味堂」牛肉麵；使用在地食材製作的「Bike de Koffie」米貝果，以及顏值極高的「曬穀場」水果蒟蒻等等，都是必吃。



池上鄉美食一條街

地址：958 臺東市池上鄉中山路

鳴謝：台灣經濟部中小企業處、財團法人中衛發展中心、中華航空香港、IMAGE MEDIA、糖果樂園有限公司、池上厝味老屋民宿群、有棵樹特色民宿、 Dishtravel、台灣租借WiFi



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