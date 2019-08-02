三界五行：葷素搭配　有益正氣

上天對人類真好，造出了消暑散熱、清涼解毒的冬瓜後，又為冬瓜添了一個小弟弟──節瓜。節瓜是冬瓜的變種，又名小冬瓜。



冬瓜雖然是暑天的第一瓜，但中醫定性為「寒」，體質過分虛弱，例如小便頻仍，大便稀爛，腰痠腳軟，頭暈眼花，反胃嘔吐等，就要小心，不宜多食，即使喜歡，也要多加一些生薑驅寒，或加一些偏溫的食材中和。節瓜，不寒不燥，中醫定性為「正氣」，俗語說「太子都食唔壞」，適合任何體質的人，甚至成為體弱多病者夏天的「戒口菜」。



識飲識食的省港澳人，懂得在冬瓜菜餚上花心思，與營養豐富又偏溫的食材配搭，例如冬瓜炆油錐魚，油錐魚是海鰻的一種，含豐富的骨膠原蛋白，與冬瓜配搭，可減少肥膩，避免在腸胃產生濕熱積滯；又例如火腩、枝竹、冬菇炆冬瓜，冬瓜消暑散熱，既減少脂肪在體內積存，又有助吸收營養；冬瓜煲老鴨，冬瓜盅加蝦仁、瑤柱、火腿，都是很好的配搭。



節瓜的可塑性更高，夏天做「節瓜南乳炆上肉」，上肉可以是五花腩、半肥瘦豬肉或全瘦肉；「瑤柱瓜甫」，瑤柱用熱水浸透，節瓜切厚片，用薑起油鑊爆炒瑤柱，再加入節瓜，浸瑤柱的水加生粉、蠔油打芡。「釀節瓜」，節瓜去皮，攔腰切成四、五截，挖去瓜瓤，釀入用冬菇、蝦米、剁好的豬肉料，隔水蒸熟，再放在鑊中，加生抽、生粉水打芡，家裏的老中青都適合。



方向宇