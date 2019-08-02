埼玉飯能市　姆明愛回家

家鄉遠在芬蘭的姆明一族，自今年3月開始，在日本又多了一個家。在日本埼玉縣飯能市的Moomin Valley Park，是芬蘭境外首個姆明谷公園，姆明一族源出芬蘭女作家Tove Marika Jansson的童話小說，而日本Moomin Valley Park是以把姆明故事中的北歐森林氛圍，帶來現場為概念設計，在足有4個東京巨蛋那麼大面積中，包含了姆明小屋、北歐場景、美術館及度假村等多個設施。



當中最多人想看的，當然是姆明的現場表演，來到公園後我也急腳先到Emma's teatter（Emma theatre），因它在夏季每天4場的表演，座席都沒劃位，先到先得。表演甫開場，姆明好友史力奇即現身，一身綠色草衣與草帽的他，由高大美男扮演，浪子形象入型入格；然後身形圓碌碌的姆明、淘氣愛惡搞的阿美也接續登場，此外當然還有姆明的爸爸和媽媽，雖然全程只有日語，幸好他們肢體動作極豐富生動，即使聽不懂劇情也可猜出八九，而且角色們更時會走出舞台跟觀眾互動，帶動現場熱鬧氣氛，令大小朋友都看得很投入。



公園另一焦點，就是姆明的家Muumitalo（Moominhouse），這幢樓高3層的藍色圓塔形房子，完全實物大還原，令Fans流晒口水。不過心急也沒用，因為要進內參觀，必須要先買票預約場次，方能跟導覽員進屋，故記得入公園時，第一時間先到屋旁買票，每場次名額有限，額滿爆了就無。我隨導覽員進房子後，先到屋子地庫參觀，它像個雜物倉，卻處處見有心思布置，例如在牆角就見到對「眼仔」在碌碌，原來牆內已裝設視屏在播放小精靈的活動。房子1樓是用餐室及小廚房，2樓便是布置優雅的客廳，連同姆明爸媽的客房，房內連姆明媽媽的造衫衣車都有。頂樓就是姆明及阿美的房間，房子中布置極仔細，姆明房間亂中有序，從他收集品中，可看出姆明愛冒險、對世界充滿好奇心的個性。最後導覽員更即場表演「魔法」，打開一木箱後圓頂天花竟投映出一片綠色極光，令人真有置身芬蘭的感覺，Moominhouse果然夠夢幻。

