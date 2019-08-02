Porsche 911　入門車型發表

隨着去年Porsche先後為全新第八代911車系(代號992)推出性能車型Carrera S及Carrera 4S的硬頂版及開篷版，最近廠方接續推出入門型號911 Carrera的硬頂及開篷版，令第八代911車系更趨完整。



全新一代入門版911 Carrera性能跟911 Carrera S/4S一樣，同搭載3.0L水平對向六汽缸雙渦輪增壓引擎和八前速PDK雙離合器，最大馬力379hp，較前代增9hp，最大扭力則約449Nm。0-100km/h加速，911 Carrera硬頂版和911 Carrera Cabriolet開篷版分別只需4.1秒和4.3秒；若加配Sport Chrono Package，911 Carrera硬頂版和911 Carrera Cabriolet開篷版分別僅3.9秒和4.1秒，兩者均較上代快上0.2秒。至於極速，911 Carrera硬頂版和911 Carrera Cabriolet開篷版就分別達293km/h和290km/h。

