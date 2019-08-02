昭和到令和：特攝戰隊　難題考考你

講開日本的特攝，除咗《鹹蛋超人》及《幪面超人》，家傳戶曉的還有超級戰隊系列。屈指一算，原來後者經歷了約45個年頭，一共有43套電視作品登場，雖然每套看似都有着類同的套路，但細看下則各有自家特色及魅力，並且更成了靚仔男演員的搖籃！以下7大戰隊難題，你又認識多少呢？



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元組戰隊係邊隊？

由東映製作、由朝日電視播放的戰隊系列，對於源頭之作其實有兩種說法。之前一般講法係於1979至1980年播出、由八手三郎原作的《Battle Fever J》為系列的首部作品，該作品開創了戰隊加上巨人機械的先河，確定了之後的戰隊模式。不過，後來卻將之前改篇自石之森章太郎的兩套戰隊作品《五勇士》（秘密戦隊ゴレンジャー，1975至1977年）及《皇牌特擊隊》（ジャッカー電撃隊，1977年）都計算在內，所以現時大都接受《五勇士》為元祖這個說法。



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穿紅色戰鬥服例必係隊長？

早在《五勇士》開始，便對戰隊各顏色成員有一個大概的功能及性格設定，當中紅色為隊長、藍色為副隊長、黃色為力量及技術的代表，粉紅色為女英雄，綠色為純真的戰士。雖然後來戰隊人數愈來愈多，但基本上都以紅色為隊長或中心人物。當然亦有少數的例外，例如1994年《忍者戰隊隱連者》及1997年《電磁戰隊百萬連者》，隊長一職便分別由白戰士及黑戰士來擔任，但兩套的中間企位，還是由紅色隊員來霸佔居多。值得一提，1979年的《Battle Fever J》零零舍舍以面具作重點，並非以顏色戰鬥服來區分不同的成員，算是一大例外。



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最多及最少人的戰隊係邊隊？

其實有不少戰隊一開始都是以3位隊員開始，之後才陸續加人，分別有1998年的《超獸戰隊生命人》、2002的《忍風戰隊破裏劍者》、2007年的《獸拳戰隊激氣連者》、2008年的《炎神戰隊轟音者》及2012年的《特命戰隊Go Busters》，當中又以《超獸戰隊生命人》最「精簡人手」，要到故事中段才捨得加人！而最多人數的則是2013年的《獸電戰隊強龍者》，總共有14位變身戰士，相當誇張！



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有邊位紅星參與過戰隊演出？

特攝片為咗拉闊觀眾層，近年亦積極向媽媽埋手，而方法當然是找來一班俊男來飾演戰隊隊員喇！如此趨勢也令特攝片發掘了不少藝能界的明日之星，近年活躍於日劇界的男星如松坂桃李（2009年，侍戰隊真劍者）、千葉雄大（2010年，天裝戰隊護星者）、山田裕貴（2011年，海賊戰隊豪快者）及志尊淳（2014年，列車戰隊特急者）等，統統都飾演過戰隊系列。當中除了山田裕貴是藍戰士，其餘3位均為紅戰士！今日睇番，4位於當年在飾演戰隊時也充滿星味呢。



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同一部作品中，有試過多過一隊戰隊嗎？

答案是有的，於2018年推出的《快盜戰隊魯邦連者VS警察戰隊巡邏連者》，便破天荒採用了雙戰隊的模式，故事講述大快盜亞爾賽奴．魯邦奪去了寶物「魯邦珍藏」，快盜戰隊魯邦連者及警察戰隊巡邏連者兩隊戰隊，各懷着自己的目的及立場去跟邪惡勢力周旋，創下「戰隊 VS 戰隊 VS 惡役」的戰鬥模式，算是相當突破的嘗試。



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最紅/最慘淡的戰隊作品係邊齣？

40幾隊戰隊當中，你可以話《五勇士》最紅，畢竟係得佢播足兩年兼收視標青。但講影響力及利潤，則應該係1992年推出的《恐龍戰隊獸連者》最強勁！此作食正當年的《侏羅紀公園》熱潮，其玩具銷售額高達90億日圓的天文數字，當中的獸奏劍便是一大人氣商品，而且其合體機械人銷量亦是戰隊系列中數一數二。加上美國亦將之翻拍成美版《Power Rangers》，更於當地掀起熱潮！就連香港，一句「Go！Go！Power Rangers」都唱到街知巷聞呀！至於講慘淡，1977年的《皇牌特擊隊》則是唯一一套因收視不佳遭腰斬的作品，亦是眾多戰隊中唯一一套播映不足一年的作品（全35話），認真慘慘豬。



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平成最後及令和首支隊戰隊係邊隊？

於2019年3月17日推出的《騎士龍戰隊龍裝者》，既是平成最後、亦是令和首支戰隊。作為第43齣戰隊系列作品，此作回歸最基本的5人戰隊模式，戰隊的主題以象徵端正的騎士、及代表強勁的恐龍兩者合而為一。順帶一提，此作已經是戰隊系列中第4次使用恐龍元素呢。