男士深夜：風雨過後　解你憂愁

【靚人靚景：聲優暢遊土耳其】

今年24歲嘅豐田萌繪氣質可愛，把聲仲相當嬌嗲甜美，2012年參加Style Cube聲優選拔時成功入圍，並進身聲優行列，及後仲同伊藤美來組成新團體「Pyxis」進軍樂壇。萌繪除咗賣聲，亦賣弄美色，好多人都意想不到佢原來身材婀娜又火辣……

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【決性11點：最強性感Cosplay娘 集氣成功】

Cosplayer性感迷人嘅扮相，本來已經令男士睇到流晒口水，若然有更進一步嘅露肉演出，相信會引爆粉絲嘅邪念！話說英國有位19歲索爆Cosplayer名叫Belle Delphine，早前喺IG上發貼表示，如果其Cosplay性感相能夠獲得超過100萬個Like嘅話……

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【決性11點：巨乳版蒂法 FF7粉絲必讚】

可能日本人氣寫真女優雨宮留菜都是Final Fantasy 7的粉絲，所以早前就演繹了Final Fantasy 7中的人氣女角蒂法 （Tifa），更將靚相放上網，吸引了不少粉絲大讚……

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【決性11點：51歲最索熟女 更勝美少女】

有冇興趣欣賞51歲女優推出嘅性感寫真？相信唔少人都會耍手擰頭。唔好咁快拒絕住，皆因號稱日本超索美熟女嘅中島史惠，啱啱推出最新寫真DVD《fumie 51》，日本網民睇完寫真之後，都話佢根本唔似51歲。

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【決性11點：脫星教路 男士咪心急】

1980年5月18日於哥倫比亞出生嘅Esperanza Gomez，喺2009年加入美國四仔界至今，經驗絕對豐富，男士們不妨聽吓佢有乜建議。

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