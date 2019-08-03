香港估估吓：港漫當中邊個可以快得過風？

最近打工仔等到八號風球打到嚟，終於可以名正言順咁休息一日半日喇。提到風，喺香港漫劃歷史當中，就有一位經典角色與風有莫大關係，除咗個名有個風字，其輕功亦堪稱比風更快，冇錯！佢就係聶風喇！



聶風喺知名漫畫家馬榮師筆下作品《天下畫集》當中兩位主角之一，另一主角則為步驚雲。聶風留住住一把長可及腰嘅飄逸長髮，身穿中式長衫，相比起步驚雲，聶風顯得更加英俊瀟灑，雖然後來為救師兄步驚雲而搞到變成獨眼龍，但係英氣依然不減。而聶風性格聰明睿智亦嫉惡如仇，正義感相當強，卻又毫無爭名競利之心，且待人溫和謙厚。聶風正常嘅時候的確係待人親和，但係佢就遺傳到祖先留下嘅「瘋血」，一旦發作就會變得神智失常為周遭人與物帶來毀滅性後果，所以祖先傳下一套冰心訣以作平靜心神之用。



提到聶風嘅武功，佢從父親聶人王學得家傳刀法「傲寒六訣」，配以雪飲寶刀威力更為強大。另外，聶風師從天下會幫主雄霸，學得其三絕武學之一嘅「風神腿」。聶風腿法如神之外，輕功亦極為高超，後來更自創集腿法與輕功大成嘅「步風足影」，可以算得上係漫畫當中速度最快嘅相信非聶風莫屬喇！