【玄之又玄】七月7戒　提防衰鬼

相傳，農曆七月是「鬼節」，因鬼門關大開，一旦時運低又不懂避忌的人士，隨時有機會遇上一些不可思議的事情。寧可信其有，不可信其無，以下七大禁忌必須提防，免得惹禍上身。



第1戒：晚出晚歸

入夜是鬼魅活躍時分，不想見鬼的話，今個月切忌晚出晚歸。尤其是犯太歲的生肖，較易頭頭碰?黑，撞鬼指數比較高，最好少出夜街，如能佩戴平安符、太歲符、古玉等防身，那就更加理想。另外，在偏僻山林夜行有一定危險性，游夜水更有可能遇上「鬼?腳」，可免則免！



第2戒：往生死場

涉及生死的地方，如墳場、殯儀館、醫院等，陰氣通常極盛，特別是夜闌人靜之時，有不少陰靈聚集，如非必要，不宜久留，若運勢稍差，很易撞邪。



第3戒：紅黑打扮

全黑的衣着屬陰，意頭不好，較易招惹遊魂，紅色衣服亦很易吸引靈體注意，所以不想撞鬼的話，應避免穿着全黑或鮮紅的衣飾外出，最好選黃色，因它屬於有助增強陽氣的色調。



第4戒：髮遮前額

額頭中間是印堂位置，代表人的氣息，若印堂被遮住，會令陽氣減弱，增加見鬼機會，所以農曆七月不宜戴帽，前額頭髮亦不應過長。



第5戒：踩踢祭品

鬼月期間，不少人會在街頭、窄巷等角落燒街衣，走到街上隨時見祭品、香燭，切勿踩到踢散，更不要口多多亂說話！



第6戒：夜蒲醉酒

好多人以「夜鬼」自居，晚晚夜蒲尋開心，但鬼月期間宜收斂，宜減少飲酒夜蒲，更切忌飲到爛醉，讓心存惡意的靈體有機侵擾。



第7戒：摸牆前行

鬼魂愛依附牆壁，夜晚返屋企，切忌貼牆而行，特別是爛醉人士常扶着牆壁走路，甚至在牆角嘔吐，又或胡亂拍打牆壁，這樣做有可能得罪靈體，所以走路時最好行中間路線！

