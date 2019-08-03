三界五行：懂得取捨　滋味有益

水瓜是夏季很好的消暑蔬菜，中醫養生學認為水瓜味甘，性寒。甘，可補充能量；寒，可消暑清熱。如果烹調得法，保留甘甜鮮味，去除寒氣，實在是炎炎夏日的美食。



營養學分析，水瓜含豐富的礦物質鈣、磷、鐵、鉀等微元素，還含有果糖、檸檬酸，以及維他命A、B雜、C等。如果單用水瓜滾湯或齋炒，其甘味未逼出，食之無味，而其寒氣未除，一餐半餐猶自可，多食肯定無益。在烹調水瓜的時候，要尊重其清香特性，避免與肥膩、辛辣搭配。



方向宇提供三款水瓜菜式，請參考：「水瓜烙」，烙是潮汕、閩南的一種食法，「蚵仔烙」、「蠔烙」是出了名的。「水瓜烙」也很有特色，煮法簡單，水瓜去皮，切粒，用少許幼鹽、胡椒粉醃十分鐘，釋出的水分可以不要（因為水瓜名副其實，水頭充足，愈煮愈出水），加入麵粉或薯粉、雞蛋、花生碎、葱花，徹底搓勻，麵粉或薯粉的分量以吸乾水分為準。用油鑊中火，把糊狀的材料放入，盡量攤薄成大圓餅形，待一面有香味發出時，翻轉煎另一面，兩面都略帶金黃色，就可以盛起，像Pizza那樣切成小角型上碟。



喜歡食蝦的朋友，可用河蝦或中蝦炒水瓜，先用油把蝦爆炒，盛起，再用薑、蒜起鑊，炒熟水瓜，加入蝦，用生抽、生粉水打芡，加葱花，色香味俱全，這個菜也可以用雞胸肉代替鮮蝦，程序大同小異。



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