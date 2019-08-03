醫樂事：與你同行抗抑鬱

人生無常，不如意事十常八九，遇到令人氣憤、傷心難過的事，情緒低落是最自然不過，但若持續兩個星期或以上，長時間感到抑鬱、好像不懂怎樣開心起來、對事物失去興趣、失眠或無胃口、專注力下降、有時候過分內疚、自責或覺得無人喜歡自己，甚至有自殺念頭的話，那有可能正經歷抑鬱症。



抑鬱症患者，無論聽到幾多「加油！快開心起來！明天會更好！」的鼓勵說話，都無辦法輕易擺脫和控制那種沉重又抑鬱的感覺，情緒一直揮之不去，甚至持續地影響工作、社交或日常生活。



【中醫也能治抑鬱？】

西醫的抑鬱症跟中醫的「鬱症」在病徵方面有很多相似的地方。「鬱」最根本的問題就是自我過分抑制，在臨床上，有很多患病的人是由於長期過分壓抑情緒（憤怒、悲痛）、表情、說話、身體姿勢等，或有好多「心頭大石」未能放下與釋懷，這些都會導致體內氣機鬱滯。情緒失調直接損害內在臟腑，令身體功能失調，出現疲倦、失眠、煩躁、頭暈、心悸等表現。



在治療抑鬱症上，主要法則在疏通氣機，中藥如柴胡、枳實、白芍、香附、 鬱金、青皮等，都有良好的疏肝理氣效果。此外，針灸、簡單的食療湯水、穴位按摩、氣功、八段錦，都是有效把體內鬱滯的氣機打通、紓緩情緒的方法。



【踏出抑鬱的深谷】

任何人都可以有抑鬱症，患上抑鬱症不是一種選擇，但我們可以選擇適當的治療方法，中醫、西醫、臨床心理學家、社工都可以為你提供專業意見和幫助。

儘管某部分人正遇上生活或健康上的低潮，但我相信願意踏出一步作適當治療，都代表心底裏有着康復、走出情緒低谷的期盼。而能夠覺察到自己的身體和心靈出了壞狀況，也是一種智慧和能力，好讓我們能夠及時作出適當調整，並以健康的身心去迎接生命中的甜酸苦辣。



情緒病是可以預防、控制及康復的。希望更多朋友願意關注情緒健康，除了要正確認識情緒病之外，保持健康的生活方式，是預防情緒病的最佳方法。



曾覺知中醫師