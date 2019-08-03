今夏必買涼鞋Hot Picks

炎夏，除了露肩衫、背心、短褲和迷你裙外，一款舒適又時尚的涼鞋，對於女生來說是夏日必敗，讓十趾都可以抖抖氣。涼鞋的款式多種多樣，不同的設計和物料，都可以穿出不同的風格，但這3款涼鞋才是今夏王道，分別是幼帶高踭涼鞋、運動涼鞋和PVC涼鞋均熱爆街頭，女生不可錯過。



【幼帶高踭涼鞋】

很多人覺得涼鞋難登大雅之堂，只可用作Casual打扮，但只要留意街拍潮人，發現她們腳上都踩上了幼帶高踭涼鞋，幾條幼幼的搭帶繞在腳上，性感又優雅，高踭的款式充滿女性魅力，最適合用作上班，無論配搭長傘裙、鉛筆裙或西褲都好看。其中The Row的Bare幼帶涼鞋便成為眾多時尚博主最愛的鞋款之一，簡約的幼帶設計，鞋如其名舒適得好像沒穿一樣，優雅大方，顏色多又超百搭，值得入手。



【運動涼鞋】

運動風潮勢不可當，雖然一眾潮女都迷上了球鞋，但夏天運動涼鞋才是必敗款式，不單只外形夠潮，而且舒適又涼快 ，當PRADA、Marni和Sacai等時尚大牌都推出運動風格的厚底涼鞋，大熱程度可想而知。其中TEVA運動涼鞋是最多品牌仿效，也是最大熱的款式，其經典粗搭帶厚底涼鞋乃依照人體工學設計，不但外觀設計非常時尚，而且舒適又易穿；而由時裝品牌打造的版本時裝味自然更濃，PRADA將品牌Logo和豹紋融入搭帶，Sacai以花布裝飾，絕對是夏天休閒穿搭的不二之選。



【PVC涼鞋】

PVC是近期超級流行的元素，來到夏天，這股透明熱潮蔓延到涼鞋上，一眾品牌都以透明膠材質打造摩登又有型的涼鞋，隨即熱爆街頭。你或者會覺得PVC會好焗，但用於涼鞋上就不會出現這問題。採用PVC材質的搭帶透現出皮膚，看起來好像沒穿一樣，散發清新涼快感。當你擁有一雙PVC涼鞋就會發現它超好搭，不論是裙裝、褲裝、休閒或正式，都能穿出時髦氣場。