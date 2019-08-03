本日日本：札幌新酒店　特製薯條床

鍾情快餐食物的朋友，有冇諗過瞓薯條床，或者有張漢堡包枱畀你用呢？如此妙想天開的諗法，啱啱喺8月1日開張的新酒店REMBRANDT STYLE札幌實現喇！話說該間落戶於北海道札幌市中央區的酒店，特別跟日本元祖漢堡包連鎖店DOMDOM Burger合作，推出了與別不同的DOMDOM概念客房，特色係將該連鎖店的食品融入房內布置，當中最搶眼的，莫過於睡床的靠背板變成了粗粗的薯條模樣，趣味滿分。另外房內的小枱及梳化則成個漢堡包咁款，同樣夠過癮搞笑，加上電視機櫃面亦加入爆谷元素，感覺真係好有快餐店Feel，如果平時有食開DOMDOM Burger的朋友，肯定親切感爆燈！

而REMBRANDT STYLE札幌本身係一幢樓高11層、共有184間客房的酒店，除了DOMDOM概念房，還設有Riverside及Forest兩間展現北海道自然美的概念房間。酒店的另一賣點係一樓的餐廳，特別找來札幌二条市場享負盛名的餐廳「二条市場 大磯」經營，提供採用北海道食材炮製的豐富自助早餐，絕對叫人大飽口福。



REMBRANDT STYLE札幌

地址：北海道札幌市中央區南7条西5丁目

房租：每晚11,300日圓起（連早餐）

網址：https://rembrandt-style.com/sapporo

