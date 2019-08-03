當法式優雅走進香港街市

法國女人的舉手投足，總是散發着一份迷人的魅力，當這份優雅被帶到香港街市，會擦出甚麼火花？張雪婷（Christine）在80年代結識現時的老公，由相戀、結婚到決意來港定居，只是幾年間的事，一個在別人眼中的倉卒決定，為Christine帶來了往後30多年的精彩居港生活，今夏更出版了個人第2本著作《鬼妹港街市》，由個人「撞版」經歷說到本地街市文化。



唔怕污糟 擁抱街市

「我從少就愛跟媽媽逛法國市集，因為每星期只開放1至2天，場地擺放了400多個攤檔，聚集的人群很多，大家買餸、與檔主聊天、試食、支持當地農作物等，氣氛既輕鬆又歡樂，是一個我非常期待的節目。」來到香港後，Christine當然也要到大家買餸的地方看過究竟，雖然事前被老公及其家人因環境腥臭和髒亂等原因「警告」過不要到街市，但她還是執意前往。「香港街市的確比法國市集濕滑、雜亂一點，但我完全不介意啊，這就是當地文化嘛。在這裏，你可了解到當地人的過節食材，例如法國人在聖誕節就會吃朱古力、港人過年會吃臘腸。另外，貨品排列方式都是不一樣的，法國店主會把食物橫向擺放，香港街市則傾向把商品疊得密密麻麻，大概是與城市的空間相關吧！」



街市天書 洋人必備

到過街市的你都知道，菜檔、豬肉檔或雜貨店的商品都少有中文標示，英文更是絕迹，可想而知，在街市買餸對當時不諳中文的Christine而言是多麼困難。「在法國長大的我，從未見過苦瓜、冬瓜、白菜等，對攤檔內的食物一頭霧水，又不會與檔主溝通，所以每一次的買餸經驗都是非常具挑戰性的。幸而在老公的陪伴下慢慢學習，再靠自己累積經驗，漸漸不再被『呃秤』，更與不少檔主變得稔熟。」為了幫助居港外國人適應香港街市的環境，Christine特意在書中加插了簡單買賣教學，以繪圖、英文、中文及廣東話拼音介紹各式蔬菜、菇類、香草等，又解釋了街市常用的量詞，更訴說了不同公營室內街市的特徵，當中不少資訊對土生土長的香港人都非常新鮮，可謂一本香港街市天書。