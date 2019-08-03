智能聲波震動牙刷大比併

為了保持牙齒及口腔健康，不少人會選用電動牙刷，當中以聲波震動牙刷較受歡迎，它透過高頻率震動使刷頭高速擺動，有效去除牙齒表面的污垢。今次以$2,000左右的高階型號比併，分別有日系Panasonic EW-DP52及歐系Philips Sonicare DiamondClean Smart 9700 HX9954/52，測試兩者清潔效果及智能功能，睇吓邊款先至係牙刷王。



EW-DP52 縱橫震動刷頭

市場上的聲波震動牙刷，大多利用摩打令刷頭橫向擺動，Panasonic EW-DP52是少數能以橫向及縱向同時震動的牙刷，頻率是每分鐘橫向約31,000次及縱向約12,000次，令牙縫污垢無所遁形。充電座亦經過精心設計，採用離地電磁感應技術，牙刷充電時會懸空掛在架上，有效防止水漬污垢藏於底部。另附有5款刷頭，當中極纖幼長短毛刷頭，刷毛直徑只有0.02毫米，可深入牙周袋清除牙菌膜。



HX9954/52 5種清潔模式

向來有推出轉動式電動牙刷的Philips，近年積極研發聲波震動牙刷，好像HX9954/52刷頭支援每分鐘約31,000次震動，還內置5種清潔模式，Clean模式針對日常清潔、White+模式能去除牙齒表面色斑、Gum Health模式能加強臼齒牙肉清潔、Deep Clean+模式強調深層清潔、Tongue Care模式全面照顧舌頭衞生，連強度都有高、中、低3段選擇。另附設4款刷頭，用家可因應個人情況而使用。



第一回合：鬥清潔能力

電動牙刷首要測試潔齒效能，先以墨汁意粉令到成口都染成黑色，再分別用EW-DP52及HX9954/52漱口刷牙，結果發現就算不用牙膏，牙齒表面的墨汁污漬都能成功清潔。再試出名黐牙的椰汁軟糖，不少殘碎黐在牙縫中，只要簡單將牙刷橫向移動，便能將黐牙的軟糖殘碎刷出來，表現不相伯仲。不過可能力度太強，模特兒刷完後覺得口腔有少少麻痹感覺呢！



第二回合：鬥保護牙肉

潔齒能力強之餘，保護牙齦牙肉亦相當重要。今次以番茄測試，若牙刷震動力度太厲害而令番茄表皮破損，便有機會在刷牙時弄傷牙肉。結果發現Philips HX9954/52用高強度刷牙時，番茄表皮真的有點破損並滲出汁液，如果小朋友使用時建議將強度調低。反觀Panasonic EW-DP52支援過度按壓保護功能，如感應到按壓力度太大會自動將強度減弱，令番茄沒有任何破損。



第三回合：鬥智能技術

新一代聲波震動牙刷已加入不少智能功能，好像Philips HX9954/52可透過藍牙連接智能手機，配合《DiamondClean Smart》應用程式提供刷牙資訊，例如智能感測器能感應用家刷牙時的力度，如太大力的話會提醒用家；而定位感應功能可追蹤用家刷牙動作的覆蓋範圍，透過手機屏幕顯示已刷及漏刷部位。當插上不同刷頭，更能自動切換至適合的清潔模式。至於Panasonic EW-DP52雖不支援手機App，但內置刷牙時間提示功能，將口腔分為上下左右四個區域，牙刷會每隔30秒自動暫停，提醒用家更換刷牙部位。



總結：EW-DP52刷頭貼心 HX9954/52智能連動

兩款牙刷無論售價和定位都相當接近，日系Panasonic EW-DP52備有縱橫震動功能，配以5款大小刷頭，功能較為全面。至於歐系Philips HX9954/52震動力度夠強，支援多項智能功能，刷牙時睇住手機App，牙齒清潔狀況一目了然。

