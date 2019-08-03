埼玉縣直擊　召喚姆明樹精靈

今年3月開幕的Moomin Valley Park，在其焦點姆明屋Moominhouse旁，還有個很值得一玩的設施Kokemus（Exhibition facility），樓高3層的它，外觀四四方方，內裏部分用作餐廳及手信店，其上層原來還有個體驗型常設展覽館，完全免費開放，不另收費。我們從1樓乘升降機直登3樓，開門即見燈光幽暗的森林場景，姆明故事中各經典場景一一呈現眼前，觀眾都可沿小徑逐一參觀，包括可看到正在生火取暖的史力奇。當中部分場景更可「動手」體驗，例如你在屏幕前不停擺手，便可在雷電交加中召喚飄飄出現的樹精（牠們最愛吃電），又或可給冰冷怪獸哥谷玩點油燈遊戲，總之小小互動，多多趣味。最驚喜還是最後的姆明谷模型，不但細比例呈現出谷中整個湖畔森林全景，正中央還有給橫面切開的姆明屋，給你看清屋中每個細節，手工精細得令人驚嘆。



公園中還有很多滄海遺珠亮點，包括你可去湖畔，看姆明故事中的燈塔，或看史力奇的水邊房子，在湖上還有飛索可玩，你可從湖的兩岸「騰空」飛越宮澤湖，從高角度俯瞰姆明谷全景，大前提當然是你要不畏高啦。如帶着孩子，更建議你帶他上小山頂，去希米倫遊樂場玩玩樹屋，是給小朋友放電或給大人歇息的好地方。



Moominvalley Park

地址：埼玉縣飯能市宮澤431番3外58筆及湖畔市有地

開放時間：10:00am~8:00pm

入場費：成人1,500日圓（約HK$108）/小童1,000日圓（約HK$72）

網址：https://metsa-hanno.com/moominvalleypark/

交通：可從池袋站乘西武鐵道到飯能站下車，轉乘01號巴士直達Moomin Village



Kokemus（Exhibition facility）

門票：免費



