【星座密語】氣氛緊張　12星座紓壓有法

近日動盪的社會氣氛，或多或少影響大家的精神健康。無可否認，壓力是生活的一部分，不同階層、不同年紀的人士，各要面對來自不同的壓力，而掌握適當的紓壓方法，才可達致身心健康。以下為12星座的朋友，提供相應的紓壓建議，希望讓大家輕鬆應付學習、工作、生活上的壓力。





白羊座：紫色食物助紓壓

腦筋一流的白羊座，經常以強者姿態出現，遇到壓力時，總會積極尋找對付方法。但有時卻因壓力過大，而變得躁鬱，建議可細嘗一些紫色食物或飲料，有助紓緩激動情緒。



金牛座：鮮艷顏色激發鬥志

做事總是慢條斯理的金牛座，就算面對壓力，總能抑壓着情緒，所以甚難動真氣。可是，啞忍會有損心埋健康，縱使不善自我表達，也不妨用鮮艷的顏色如紅色來激發鬥志。



雙子座：薰衣草枕頭助眠

腦筋靈活的雙子座，屬於高EQ一族，所以生活上很多事情都難不倒他。不過有時面對壓力，卻表現得猶豫不決，因而變得神經質。建議可準備一個薰衣草枕頭，以助安眠。



巨蟹座：與知心好友聊天

心思縝密溫柔的巨蟹座，本身非常重視細節，容易因小事而憂心忡忡，為自己增添不少壓力。人緣一向很好的巨蟹座，這時千萬別封閉自己，不妨約幾個知心好友一起聊天吹水。



獅子座：黃色重振獅威

死愛面子的獅子座，一旦被壓力逼迫得喘不過氣時，當然亦喪失了呼風喚雨的魅力。黃色是獅子座重振獅威的重要顏色，想逃出壓力的深淵，建議可在飲食、衣服等方面入手。



處女座：多做穴道按摩

完美主義者的處女座，喜歡吹毛求疵，亦喜歡攬上所有責任，怎可把壓力吃得消呢？屆時一定變得神經兮兮。減壓之道在於情緒穩定，不妨多做一些肩頸方面的穴道按摩。



天秤座：多看綠色東西

八面玲瓏可說是天秤座的生活寫照，很在乎事情的公平正義，亦重視形象又愛面子，常因左右為難而感到壓力。想穩定情緒，不妨多看綠色的東西，如在書枱放盆小植物等。



天蠍座：切勿固執己見

直覺很敏銳的天蠍座，很懂得經營自己，總可事先察覺到危機而巧妙地避開了。危機雖然解決了，但由於你的好勝心，不期然為自己帶來不少壓力。建議不要那麼固執己見，以免出現報復心態。



人馬座：郊外走走助放鬆

天真率性的人馬座，脾氣來得快也去得快，如果要說煩惱最少的星座，非人馬座莫屬。不過生活豈可沒有壓力呢？人馬座喜歡不受拘束，想紓壓的話，建議可作短途旅行，就算到郊外走走也不錯。



山羊座：避免成為工作奴

認真踏實的山羊座，總是埋頭苦幹，希望自己的付出會得到別人認同，但如果到頭來只惹來別人的漠視，則會成為山羊座的最大壓力。記得工作只是生活的一部分，不要成為工作奴。



水瓶座：接觸更多新資訊

「好悶呀！」是水瓶座經常掛在口邊的一句話，因為這星座創意爆棚，思想亦相當前衞，最不能忍受毫無生氣的人與事，否則會感到壓力重重。接觸更多新資訊，可適時紓解緊張與壓力。



雙魚座：多做腳底按摩

雙魚座總想把事情做到盡善盡美，甚至連一些自己未必勝任的事情，也一併攬上身，加上不懂「說不」的個性，怎會不令自己喘不過氣來？除適當時候「說不」外，不妨多做腳底按摩。

