傳程達意：黃山震撼的奇石雲海

中國境內名山大川多不勝數，能當上「天下第一奇山」之美譽，黃山之奇自然是獨一無二，足以讓人眼界大開。自古有說「五嶽歸來不看山，黃山歸來不看岳」，黃山之美似乎比五嶽的各具特色更引人入勝，更有說是集各岳之大乘，只有親身見識過黃山的風景，才知道何謂真正的仙境。貴為文化與自然雙世界遺產的黃山位處安徽省，距杭州及上海均不遠，交通可算相當便利。其山脈面積達1,200平方公里，而核心景區則佔當中的160平方公里，1,000米以上的山峰共有77個，最高的蓮花峰海拔1,864米，其實不算高，但黃山之獨特不在高而在奇，它的獨門「四絕」——奇松、怪石、雲海、溫泉中，除了溫泉比較沒甚麼驚喜，前三絕均震撼了我的視野。

主要以花崗岩構成的山巒，因為長期風化崩落，形成造型千奇百趣的石柱、石峰，當中以恍如從天而降的「飛來石」及猶如五指山的「筆架峰」最讓我印象深刻；奇松與怪石似乎是相生相依，松樹在石縫之間成長，形成奇特的形態，見證自然的力量。據說黃山一年有超過250日有雲霧，但雲海仍是可遇不可求的緣分，根據地形這裏有五個地方有機會可以欣賞到雲海的來去無常，亦因此命名為西海、北海、東海、南海及天海，當中以北海的雲海最為人津津樂道，因為從觀景台欣賞可看到雲霧在前方兩個陡峭山峰恍如瀑布般傾瀉而下，讓人分不清是雲是海還是仙境。



黃進達

