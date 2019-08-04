熊大叢林Gadgets上身

呆吓呆吓嘅熊大（BROWN）係Line Friends入面最受歡迎嘅人物之一，早兩年仲推出咗更得意嘅JUNGLE BROWN熊大叢林系列！而最近就有一系列熊大叢林為主題嘅Gadgets上架，包括無線充電座、外置充電池、USB線材等，可愛到暈，粉絲有咩理由唔入手呢？



無線充電座提供兩個款式，同樣用上熊大的啡色主色，充電座支架部分用上鋁金屬物料，充電板位置就用上塑膠，並支援5W、7.5W及10W無線輸出。最過癮是左上角就黏上恐龍熊大或豬仔熊大立體公仔，驟眼睇就好似熊大爬上手機。嫌充電座太巨型，仲可以考慮另一款無線充電板，備有恐龍熊大、豬仔熊大及長頸鹿熊大三款，表面用上防跣物料，並支援充電板支援最高10W無線輸出，充電時充電板仲會亮起白色呼吸燈，夠晒精緻。講起充電，又點少得外置充電池以及充電線，外置充電池就走輕薄設計，提供恐龍熊大以及豬仔熊大兩款，機側附設USB-C線材，內置5,000mAh電量，電流輸出為5V/2A。而充電線就有分為Lightning以及Type-C兩類，同樣提供恐龍熊大、豬仔熊大以及雞仔莎莉三款，公仔嘜頭則設於USB-A一端。



同場亦推出兩款LINE FRIENDS配件，分別係外置充電池以及AirPods保護套，前者提供熊大、莎莉、兔兔三款，內置10,000mAh電池，支援5V/2A電流輸出，機頂同時提供兩個USB插口，方便為兩部手機充電。後者用上矽膠物料，有效保護AirPods充電盒。備有熊大、熊美兩款設計，同時附送同一角色的鑰匙扣，畀你襯番一套。

