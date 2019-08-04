三界五行：佛手合掌　激發活力

佛手瓜，雖然與佛無關，卻慈祥地保佑保護全人類，可以說是「普度眾生」的另一個方式。佛手瓜又名合掌瓜，把這種瓜豎起來看，就好像佛陀、出家人及善信行合十禮。然而，尋根究柢，佛手瓜並非原產佛國，它的祖家在南美洲的墨西哥。1915年由華僑引入中國，在廣東、廣西、福建、雲南、浙江、江蘇遍地開花，在戰亂的日子，這種粗生的佛手瓜拯救了不少在餓死邊緣掙扎的苦難同胞。

現代營養學分析，佛手瓜所含的蛋白質、鈣質、鋅、葉酸、維他命A與E，差不多是所有瓜類之冠。蛋白質和鈣質是青少年發育不可缺少，也可以幫助長者預防骨質疏鬆；鋅有助男士的生殖能力，海產的蠔與蔬菜的佛手瓜，鋅的含量不分伯仲；葉酸對備孕女士和孕婦同樣有益。中醫認為，佛手瓜利尿而不傷腎，有助降低體內的鈉與尿酸含量，對預防高血壓、高脂肪、高尿酸，都有好處。

佛手瓜性平味甘，有解毒除煩，補中益氣的作用，夏天用來清炒，美味可口，不用擔心寒涼，如果與肉類配搭，更可以增加食療效果。佛手瓜炒肉片、牛肉、雞胸肉、蝦仁、蝦米、豬肝、潮式豬肉條或魚片，各適其適，悉隨尊便。佛手瓜與瘦肉或牛肉、鯇魚片、魚尾、紅衫魚、白貝、淡菜、鹹蛋等食材滾湯，鮮甜美味。佛手瓜加赤小豆、綠豆、黃豆、黑豆、眉豆五豆，與豬脊骨或排骨同煲，放陳皮、薑，有益正氣，護膚護目。



方向宇