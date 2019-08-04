陽光與魚排　南丫島體驗漁民生活

專程坐船入南丫島，除了行山和食海鮮還有甚麼可以做？不如趁暑假帶小朋友去索罟灣的「漁民文化村」，寓遊戲於學習，體驗一下水上人的傳統文化。這個佔地1,300平方米的文化村是一個大型魚排，首先吸引到小朋友的一定是兩隻巨型龍舟，平時只是遠距離觀看龍舟比賽，現在卻有機會坐上去打鼓，當然也可以裝模作樣扮划龍舟。不過主角其實並非龍舟，而是停泊在旁邊的古漁船。這隻如假包換的漁船已有超過30年歷史，裏面仍保留着昔日水上人在上面生活的痕迹，房間、廚房與廁所的設施雖然簡陋，卻令人大開眼界。



【海洋生物 零距離接觸】

來到魚排當然要把握機會近距離接觸海洋生物，「海產廊」的小魚池養殖了不同種類的海洋生物，好像雞泡魚、蜘蛛蟹、海星、海膽等，大膽的小朋友可以試試用手觸摸海星和海膽。「餵魚區」則養殖了鱸魚、魔鬼魚等大型魚，餵魚過程刺激又好玩。重頭節目則是去「無鈎釣魚區」體驗釣魚樂趣，將魚餌直接綁在魚竿上，放入魚池後與幾十斤重的星鱸鬥智鬥力，難度不容小覷，不過上釣的大魚將會歸你所有。



喜歡靜態活動的小朋友也可以用漁民織魚網的工具學織彩繩，而正在加建的文化館與相片展覽區亦即將落成，加深大眾對香港漁業發展的認識。玩足大半日，離開後去碼頭附近品嘗海鮮，一家人都過得充實又開心。