Vacheron Constantin Twin Beat　雙頻錶亞洲首現身

Vacheron Constantin早前舉行One Of Not Many主題展覽,展出品牌最新腕錶系列。(盧展程攝)

Vacheron Constantin今年初在SIHH錶展中發表雙振頻機芯腕錶Traditionelle Twin Beat腕錶成為熱話,到最近這枚話題作終於到港,在品牌舉行的One Of Not Many主題展覽中首度在香港曝光。此One Of Not Many主題展覽,以充滿創意的方式展現品牌時計,除焦點錶款Traditionelle Twin Beat外,還同時展出品牌標誌性的Overseas、Fiftysix與Patrimony時計系列。品牌更特別邀請了3位分別來自香港、台灣及南韓的藝術家,以這3個腕錶系列為靈感,設計獨特的藝術裝置。



最新Traditionelle Twin Beat採用嶄新的「雙頻」設計,設有獨特的「Sleeping Mode」慳動力功能。腕錶搭載自家研發的全新3610機芯,設有兩個不同震頻的平衡擺輪,位於8點鐘位置的按鈕可讓佩戴者根據需求在兩種震頻間輕鬆切換。佩戴時,將腕錶調至高頻活躍模式,該模式下擺輪震頻為5赫茲(每小時36,000次),動力儲存可達4天。若腕錶將被長時間靜置,則可將其切換到低頻靜待模式。第二擺輪的機芯震頻將大幅降低至1.2赫茲(每小時8,640次),這使得腕錶的動力儲存可延長到至少65天。在此期間,如需重新佩戴則可隨時切換回高頻活躍模式,而所有萬年曆顯示也會瞬間跳至當下狀態。今次是此腕錶首次於東北亞洲亮相,非常難得。