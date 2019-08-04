日籍居港插畫師　鍾情茶記文化

港人哈日是無容置疑的，年輕人到日本旅行的頻密程度就如「返鄉下」，但在日本人眼中的香港又是怎樣的？日籍插畫師Mango Naoko，曾到台灣學習國語，後來在香港旅遊時邂逅老公，隨後開展了5年的居港生活，笑言香港和日本是兩個南轅北轍的城市，除了寧靜和嘈吵的明顯分別外，衣飾也大有不同。「走在香港街頭，你會留意到人們的衣着顏色豐富；但日本人的衣色是較簡單的，打工仔通常也離不開黑、白、灰，反正沒甚麼特別就好了，穿得平凡會給予我們一份安全感。」在性格特徵方面，Mango留意到日本人的嚴格和香港人的隨意，並舉出貼地的生活例子。「當我在日本教班，學生都幾乎不會遲到，這是嚴格的好；當我想在香港茶餐廳點早餐，即使過了早餐時間，店員還是會通融的，這是隨性的好。依我說，兩者取其中庸之道就最好不過。」



接受城市的不完美

「在一個地方旅行，我們可只着眼於城市的美好，但生活下來，就要接受她的不完美。」Mango坦言，在香港生活的確有令她「不習慣」的地方，就如某些公廁的衞生問題，而語言障礙更曾經令她感到非常困擾。「當初老公和他的家人都告訴我，在香港會說普通話都可以溝通了，但事實並不如此，當店員聽到我說國語的時侯，態度是比較粗魯的，感覺就是我有甚麼做錯了，並不好受。後來我明白這現象的原因、香港人的感受，所以我會先用廣東話對店員介紹自己是日本人，情況就好轉了。」Mango回憶指，離鄉別井的生活是孤獨的，但還是鼓勵年輕人出走，畢竟在離開之後，才可看清楚自己身處的城市，她的可愛、可恨之處，頓時浮現眼前。



茶餐廳內的珍貴交流

婚後不久，Mango成立了個人網誌「鴛鴦茶餐廳」，分享居港生活，又不時上載以數隻日本流浪貓為主角的繪畫，可愛至極。「我很喜歡貓咪，在日本居住時會照顧當地的流浪貓，移居後無法把牠們都帶到香港，就把牠們畫在某些香港的茶餐廳、士多、小店內，彷彿陪伴我一起生活。」以茶餐廳為題，因為Mango喜歡香港的茶餐廳文化。「到訪茶餐廳的人來自五湖四海，當中的對話非常有趣，夥計跟不認識的客人也可聊上半天，對着我這些外地人更是特別熱情；這種交流在日本是少見的，我們都認為不打擾是一種溫柔，也偏向隱藏內心感受。就如當我邀請日本朋友吃蛋撻時，無法知道他們是否由衷的喜歡，反正他們都會稱讚吧，哈哈！」在新書《鴛鴦茶餐廳》中，Mango說了關於自己、香港和日本的事，相信哈日一族必定深感興趣。



場地提供：誠品生活尖沙咀店