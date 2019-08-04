順Phone快遞：發布前爆料！Note 10規格全披露

Samsung下半年機王Galaxy Note 10系列將於香港時間8月8日凌晨4時發表，相信未必好多人會捱通宵睇直播，不如現在就同大家講吓新機有咩細節！從網上流出的規格表及試玩片所見，Note 10及Note 10+將分別內置6.3吋及6.8吋「打窿」屏幕，並設有3個主鏡頭，分別是1,200萬像素f/1.5標準鏡、1,600萬像素超廣角鏡頭及1,200萬像素遠攝鏡頭，其中Note 10+又會加入ToF鏡頭。前置鏡頭則劃一用上1,000萬像素，支援HDR 10+、動態感測、語音操作及自置屏幕閃燈，自拍具一定質素。



S-Pen沒有如傳聞般加入鏡頭，但就支援4,096級壓力感應及IP68防水，延遲值低於70ms，書寫感覺更接近真筆。同時S-Pen也支援手勢操作、智能選取及翻譯等功能，雖然實用但新意不大，期望發布時會再有驚喜！另外，全線Note 10也抽走了3.5mm介面，但跟機附有專用轉接線及一個經AKG調音的USB-C耳機，Fans們毋須花錢另購。



當然以上均屬傳聞，實際樣子及規格要留待官方發表，屆時東網也會派員現場直擊，請密切留意啦！



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