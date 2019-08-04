【決性11點】公義愛情你點揀？

近日警民關係緊張，警察執勤時，承受的心理壓力當然不少，但當踢拖街坊都有機會被當作示威者般粗暴對待時，記者採訪也遭遇不禮貌行為，不能排除當中或許有人正藉此發洩情緒，若壓力不能得到適當宣洩，長遠會有損身心。假若你的另一半正正是負責執勤的警方，你亦感受到他的內心已經瀕臨崩潰邊緣，下面哪句你最想和他說？



A.你無錯，錯嘅係佢哋！

B.我會喺你身邊支持你。

C.問吓你個心，真係想繼續？

D.辭職啦，我養你！



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答案分析



A.盲目支持

對你來說，是非黑白不重要，公義公平也不緊要，重要的只有你愛的這個人，就算他做錯了，你也會無條件支持他，甚至以歪理來替他辨解，漸漸被同化。



B.溫柔安撫

你明白這一刻和他說道理沒有用，因為他可能在外邊已經聽不少，他需要的是心靈的安慰和理解，不是伴侶的否定，所以你會陪在他身邊，慢慢嘗識開導他。



C.理性分析

其實你內心覺得他或他的同袍做錯，但你知道若你開口否定他，可能只落得爭吵的下場，所以你反而會用反問的語氣來讓他自己想清楚，好好面對心魔。



D.主動分擔

你看得出你的伴侶像一條拉緊了的橡筋，現在他需要的可能不只是安慰和認同，而是一個可以讓他安心下決定的理由，而你亦願意和他共同分擔責任，面對後果，係真愛呀！