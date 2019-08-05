香港最早戲院　買張飛要成個月人工？

今時今日睇場戲，票價閒閒地過百，如果係3D影片的話，更隨時接近$200，一家四口睇場戲要近千元，都咪唔「乸利」。但如果話俾你知，一百年前睇場戲，票價可以高達普通打工仔一個月人工，咁大家個心係咪會好過啲！

位於西環德輔道西402-404號的太平戲院，於1904年落成，是本港最早期落成、亦是當年最大的戲院之一。樓高三層的它，設有一千多個座位，主要以上演粵劇為主，東主源杏翹先生更曾自組太平劇團，由粵劇泰斗馬師曾領班，不少本地及中國各地的名伶，都曾經在這裏踏過台板。除了成為本人華人的娛樂場所外，每逢要招待皇室成員或高官，都會以此為場地。

座位方面，除了分為前、中、後座外，更有兩層超等。不過講到最特別的，還是「貴妃床位」。每張「貴妃床」一共有4個座位，票價為12元，與只須兩毫的普通板位相比，差別足足是60倍，而當時普通打工仔月薪不過是十多二十元，票價之高可想而知。不要以為貴妃床就一定是達官貴人的玩意，據說原來當時頗受塘西姑娘（石塘咀妓院的妓女）的歡迎，事關她們向公子哥兒手賣肉賺了不少錢，於是便樂於花錢追星（粵劇紅伶），當時的紅伶甚至以能「擔起」多少張床為身價象徵。

1932年太平戲院重建，加添了有聲放映機，以放映中、西影片，座位更增至接近二千個，更設有帶位員帶領觀眾入座。至於粵劇演出方面，到了60年代尾已陷入低潮。最終太平戲院於1981停業，最後放映的影片為《摩登保鑣》。