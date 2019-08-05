【老友狗狗】缺一不可　幼犬的疫苗與社會化

領養幼犬回家，看到牠們傻更更的模樣當然愛不釋手，但同時也難免驚慌失措。小小的生命就這樣付託終生，能不擔心嗎？通常新任家長向我查詢得最多的問題，除了如廁訓練，就是預防疫苗與出街的問題。家長一方面擔心小狗健康，另一方面又希望早點帶小狗出外玩耍，兩者該如何平衡，確實需要家長好好管理。



【黃金16周】

幼犬的免疫力很弱，倚靠媽媽哺乳時把自身抗體給予小狗，但慢慢抗體數量會減退，並不足夠作出保護，所以便開始需要接種疫苗，預防一些高傳染性、甚至致命的疾病。現時必要的預防疫苗稱為「5合1」(DHPPiL)，即1針預防5種病，包括犬瘟熱、肝炎、腸炎、副流行性感冒、鈎端螺旋體，一般是在幼犬第8、12、16 周大接種三針。



問題在於第3至14周同樣是狗狗的「黃金學習期」，特別容易接收新事物、熱衷探索世界、學習甚麼是安全，甚麼會構成危險。如小狗能在此階段多接觸不同的人、狗、聲響、氣味、影像、地面材質、工具、經驗等，長大了也更為自信、淡定。如果小狗見的「世面」不夠、生活環境與經驗過於封閉單一，或者是很早已有不良經驗，長大後面對新環境、新狀況便很大機會變得驚恐，甚至演變成更嚴重的行為問題，影響深遠。



【平衡兩者風險】

其實健康與學習這兩者並非只能二選一，家長只要發揮創意，細心管理安排，一樣可以在安全的情況下讓幼犬接觸這個花花世界。家長可與獸醫查詢，因應小狗的健康狀況考慮以下幾個做法︰



1.由於病毒可以在環境中停留一段時間，所以家長絕對要避開公眾地方，以免幼犬接觸到其他陌生狗隻留下的體液，例如狗公園、沙灘、草地、在街道散步等。



2.家長可手抱狗狗、或利用狗袋、手推車等，到街上逛逛，讓牠不用四腳着地一樣能感受外在世界，甚至是接觸不同的途人。最好由較寧靜的時段或地區做起，以免小狗突然被大馬路的嘈雜聲嚇怕。



3.如果有朋友養狗，而狗狗的身體狀況健康、已接種防疫針，而且對幼犬友善 (有些成犬會覺得小狗很煩)，不妨邀請他們到家中作客，或者你帶着小狗去探訪，讓幼犬可在衞生的室內環境向狗哥哥、狗姐姐學習。



4.邀請親友到家中探訪，年齡層愈闊愈好，男女老幼、高矮肥瘦，甚至可準備道具，例如戴帽、太陽眼鏡、背包、拿拐杖、玩滑板等，鼓勵他們以溫和的態度與小狗相處，蹲在地上陪牠玩、摸摸背、請牠吃零食，讓小狗知道人類無論任何體形、年紀、性別、穿着也是可親、有趣而安全的。



5.與獸醫與助護商量，看看可否閒時也帶小狗去打個招呼，在檢查或打針前先花點時間玩一玩、獎勵牠吃點零食，令牠喜愛診所與整個檢查過程。



6.報讀幼犬訓練班，讓小狗有更多機會與陌生人或狗相處，與同齡的小朋友玩耍，以及探索不同的經驗。不過必須慎選有專業資格的導師以及具口碑的課程，留意導師是否使用正向、低壓的方法指導，如使用任何打鬧威逼的方法便應馬上停止。



此階段的目標是讓小狗廣泛接觸不同的人、事、物並累積良好經驗，所以千萬別亂把一堆新事物塞給小狗便算，處理不好嚇怕了牠，形成的恐懼隨時成為難以磨滅的烙印。狗家長必須按部就班，從可以接受的程度開始介紹(遠距離、短時間或低刺激)，盡量令整個過程輕鬆愉快，並留意毛孩的反應，給牠空間去觀察與選擇。良好的社會化絕對會令狗狗受用終生，值得家長花時間小心安排。





莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

