三界五行：傳統曆法　內有玄機

再過數天是陽曆8月8日，農曆七月初八，也是立秋，按照傳統曆法，「立前必絕」，凡是立春、立夏、立秋、立冬的前一天，都是「絕日」，無論這天的「建除十二神」是甚麽日子，即使是「開日」、「成日」，以前的黃曆，現代的通勝，都批該日為「大事勿用」，只可以用作掃舍、拆卸、治病。今年立秋前一天，剛巧是七月初七「七夕」，屬於中國情人節，可惜逢「絕日」，最好避免在這天訂婚或結婚，幸然，下午五時至翌日凌晨一時都是好時辰，在這段時間拜神祈福，談情說愛，會友消遣都是可以的。



立秋之後的第一個「庚」日，也就是陽曆8月11日（農曆七月十一），是末伏的開始，這段日子「秋老虎」當道，熱煞人的。要到農曆八月，學生的暑假結束，新學年開始，暑氣才可望漸漸消退。



根據民間累積的天文經驗，有這麼一句諺語「大暑稍涼，秋後熱」，今年大暑前的幾日，天氣非常酷熱，大暑這一天，氣溫徘徊在攝氏29至32度之間，本港雖然有個別地區在日間錄得更高氣溫，但是相對而言，可算是「大暑稍涼」，如果根據這一點作出預測，秋後就會「稍熱」。



除此之外，傳統智慧還有分辨「秋老虎」是公還是母的方法。認為「母秋老虎」比「公秋老虎」兇，秋後發惡，天氣可能會很熱，「公秋老虎」較易相處，秋後天氣可能不太熱。（明續）



方向宇