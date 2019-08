適逢暑假,PlayStation即日起推出「MEGA PACK」套裝,可以平價入手PS(極致黑)1TB HDD主機、3款PS4遊戲及PS Plus 3個月會籍。當中的遊戲來自Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios,包括《God of War》(中英文合版/光碟版)、《Horizon Zero Dawn: Complete Edition》(中英文合版/光碟版)及《UNCHARTED 4: A Thief's End》(中英文合版/下載版)。



由即日起至8月18日另有「PlayStation盛夏大晒買機優惠」,凡購買PS4「MEGA PACK」即減$300;購買任何型號PS4即減$500;購買PS VR連攝影機套裝即減$700。數量有限,售完即止。