每周一湯：老桑頭土地骨湯　祛骨火一身鬆！

天氣又濕又熱，人很累、身很贅，整天沒精打彩，睡極仍感困倦，那可能是老人家所說的骨火。如有需要祛骨火、寧心安神，可考慮南華藥業公司西灣河店負責人介紹的老桑頭土地骨湯。

桑頭是桑樹當年發出的嫩枝，功效包括祛風濕、利關節、行水氣；而老桑頭中的「老」字，應是指老桑樹，因為中藥傳統認為，老樹藥效比新樹強。此湯另一材料土地骨，呈筒狀或槽狀，外表較粗糙，味微甘而後苦，具有涼血、清肺、降火等功效。此湯還加上一些常見的袪濕中藥，如生薏米、赤小豆、花豆等。可以煲齋湯，如想味道變得較鮮甜，可加瘦肉一同煲。





【老桑頭土地骨湯】

材料：（4人分量）

老桑頭 1両

土地骨 1両

生薏米 1両

赤小豆 1両

花豆 1両

南豆 1両

有心茯神 1両

蜜棗 4粒

可以煲齋湯或加瘦肉1斤





做法：

1.先將材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，用文火煲1.5小時。

3.最後加入適量食鹽調味，即可享用。



功效：祛骨火，祛風濕，寧心安神

