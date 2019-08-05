本日日本：史上最大型　橫濱比卡超活動又嚟啦！

每年夏天舉行既「Pokémon GO Fest Yokohama」今年已經係第五年舉辦，活動將於8月6日至12日期間，於橫浜みなとみらい一帶舉行！



今年的活動也是歷史上最大型的一次，出動的比卡超的數目達到2千隻以上，當中不少活動更是今年首度登場，例如每天7:10pm及8:35pm（8月9日、10日只在8:35pm時段舉行），在Grand Mall公園（グランモール公園）有用上最新LED技術的街頭比演，大家可以看到閃閃發光的比卡超！每天6:55pm、7:50pm、8:45pm在紅磚倉庫（赤レンガパーク），亦會舉行比卡超噴泉表演。而每天6:55pm、7:50pm、8:45pm，在臨港PARK（臨港パーク）更會有50隻比卡超同時現身，場面肯定非常壯觀。



而去年人氣極高的比卡超及伊貝散步也會再次登場，前者於每天6:55pm、7:50pm、8:45pm在日本丸紀念公園（日本丸メモリアルパーク）舉行，後者則每天6:55pm、7:50pm、8:45pm在Queen's Square橫濱（クイーンズスクエア横浜）及Queen Mall（クイーンモール）舉行。



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