Marvel新英雄女雷神冷知識　雷神之鎚可醫癌？

最近最衝擊Marvel粉絲的大事，除了《復仇者聯盟4：終局之戰》成為史上最高票房電影外，就是Marvel決定拍女雷神電影，並由《雷神》系列中一直飾演Thor女友的妮妲莉寶雯來成為女雷神，成為繼驚奇隊長後另一個Marvel女英雄，到底女雷神有甚麼來頭?為何普通一個女子可以舉起雷神之鎚?就等小記來同大家分享一些女雷神冷知識吧。



如果大家有睇電影《雷神》一、二集的話，都對由妮妲莉寶雯飾演的Jane Foster不感陌生，她在原著漫畫中一直是雷神Thor的女朋友，但奧丁卻反對他們交往，更抹去了她有關雷神Thor的相關記憶，後來她愛上了一位叫金凱德醫生，並與她結婚，但多年後Jane Foster卻患上了癌症，性命危在旦夕，另一方面Thor卻因神盾局局長尼克咀咒而導致他無法拿起雷神之鎚，機緣巧合下雷神之鎚來到Jane Foster手上，而她雖沒有任何超能力，但卻得到雷神之鎚認同，令她可以能舉起雷神之鎚，更承繼了雷神的力量，但是治療癌症的藥物和雷神之力相互衝突，每次當Jane Foster由女雷神變回凡人的時候，病症便會更加嚴重，一個女英雄由此而生。漫畫故事去到最後Jane Foster失去雷神力量，因此無法再抑制體內的癌症，最後在Thor懷中逝去，直至2019年7月的新連載《女武神》之中，Jane Foster以女武神的身分重生。