【深夜字聊 】難忍男友體味濃

夏日炎炎搭人多又擠迫嘅公共交通工具時，最辛苦就係車廂內瀰漫住陣陣濃郁嘅汗味。其實想解決呢個問題並唔難，只需要一支止汗劑就搞掂，不過對呢位女網民嚟講，問題並唔係咁簡單，佢話：「我同男友係喺網上識嘅，知道佢經常要出Trip去一啲落後地方工作，好多時幾日都冇涼沖。之但係我真係好鍾意佢，於是就同佢住埋一齊，不過住落就發現有樣嘢好唔慣，就係佢嘅體味太濃，平時係冇問題嘅，但每次當佢出完Trip返嚟嗰陣體味真係濃到不得了！不過大家都明，分開咁耐一見面梗係想立即親熱，但係佢散發出濃烈體味真係好難頂，仲要求我吹奏一曲，Sorry，咪搞！有次我叫佢去沖涼先，點知佢沖完涼後撻我落床就瞓着咗，真係好掃興囉！」



網友神回應：



美少女轉身變：如果真係如似你講得咁難頂，佢應該係人形化學武器嚟喎，冇理由咁樣都畀佢上到飛機囉。



必睇STYLE：全身都已經散發出濃烈體味，仲要你吹奏一曲，畀我都拒絕啦！其實沖個涼又唔使好耐，瞓醒一覺咪仲好，精力充沛，做多幾次都仲得呀！



Elaine：唔沖涼實在係一個好大問題，莫講話吹奏，連接觸身體我都唔想，真係諗吓都想作嘔呀！



史納沙：我建議你買支天然體香劑，一入屋就幫佢噴晒全身，咁就乜味都冇晒又清新，仲可以上銷魂，正！



