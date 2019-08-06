香港估估吓：這裏有許多好處沒法講？　

你有沒有過這種經驗？即使有多期待旅程，途上有多少美食美景，一旦人在異地久了，還是會懷念街口那串魚蛋、格仔餅，又或想念朋友那不失「溫柔」的粗口，而最重要是，你總是不禁將身邊的物事跟那個你心中的「故鄉」---香港拿來比較，然後巴不得明天就回去那個嘈吵熱鬧、方便得過分的香港。



想念香港的人不止一個，還有把三個兒子送去史丹福的陳美齡（Agnes Chan）。90後或00後對陳美齡的印象，可能都是她出書講育兒、教仔，但我等叔嬸輩對她的認識，是很多很多年前還是少女的Agnes Chan，抱着結他自彈自唱《Circle Game》，然後又載歌載舞唱日文歌，但她明明是說廣東話呀！原來陳美齡早於1972年到了日本藝能界發展，出道不久即大受歡迎，成為了人氣偶像，而在發展演藝事業同時，陳美齡仍孜孜不倦學習，先後入讀日本的上智大學及加拿大多倫多大學，並於1978年修畢社會兒童心理學。畢業後的她開始不想只以偶像面貌示人，於是在1979年推出首張粵語專輯《雨中康乃馨》，至於今天分享的《香港香港》是收錄於1982年陳美齡轉會到華星唱片後推出的專輯《漓江曲》內，因為其家人居住在香港，而自己又常常日本、香港兩邊飛，可以想像每次離開香港，陳美齡都非常想念自己的出生地、親人，於是便請鄭國江老師替她寫下點點心情。，值得一提是這首歌的MV，當時80年代的市況今天回看，不少已經是歷史：沒冷氣的專線小巴、巴士，山頂的「老襯亭」，一切一切都有種嫻靜的美好，是很多人懷念的80年代。



近年陳美齡多了時間留在香港，主因是其母親年紀漸長，想多陪伴身邊，可見人不論長到幾多歲，最想去的地方始終是自己的家，無論這個家是竹門或木門，最重要是家園的那度門永遠也為你而開，而身為家人，也會好好守護家園，悲喜與共，因為這裏是我們成長的地方，是我們心中永永遠遠的故鄉。





《香港香港》

作曲：翁家齊

作詞：鄭國江

主唱：陳美齡



香港我心中的故鄉 這裏讓我生長

有我喜歡的親友共陽光

路上人在跑趕呀趕 幹勁令我欣賞

這裏有許多好處沒法講



說一聲香港 香港 你永遠是尋夢鄉

香港 香港 你那色調難忘



山頂看小島水裏躺 處處換上新裝

看看那海鷗飛過自由港

海邊看小島穿晚裝 處處耀眼生光

這個市區的吸引沒法擋



說一聲香港 香港 載有我童年夢想

香港 香港 叫我不易遺忘



香港 我心中的故鄉 這裏讓我生長

有我喜歡的親友共陽光

路上人在跑趕呀趕 幹勁令我欣賞

這裏有許多好處沒法講



說一聲香港 香港 你永遠是尋夢鄉

香港 香港 你那色調難忘

香港 香港 載有我童年夢想

香港 香港 叫我不易遺忘

香港 香港 你永遠是尋夢鄉

香港 香港 你那色調難忘



聽歌時間：https://bit.ly/2YBE0xB

