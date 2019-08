MOSTown 新港城中心 x 日本創意策展團隊「NAKED Inc.」全球首個國外展覧

香港四季分明,景致有時,踏入盛夏,滿眼皆藍天綠葉,令人懷緬前後兩季的萬紫千紅。為令盛夏增添色彩,馬鞍山MOSTown新港城中心特別邀請日本當今首屈一指、媲美「光之建築魔法師」的互動光雕設計團隊「NAKED Inc.」合作,於 7月20日至9月1日盛大呈獻全球首個國外展覧【「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展】。是次展覽首次將短短4年間在東京、京都、名古屋、沖繩等地方舉行了8回展覽,於國內外的相關展覽合共吸引了超過300萬人朝聖打卡,而Instagram上的 #flowersbynaked及#nakedinc標籤更接近65,000則貼文的「FLOWERS BY NAKED」虛擬實境互動藝術展覽系列,破天荒從日本遠渡重洋帶來香港,把東京展出的春季作品和京都展覽的秋季作品二合為一,首度免費讓觀眾入場大開眼界,吸睛度滿分!



是次展覽精心挑選「FLOWERS BY NAKED」的8大最強人氣作品,當中 「 360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜 」 將以數位科技及投影技術重現浮世繪大師葛飾北齋的巔峰之作——「富嶽三十六景」,以 「一鏡到底」 之創作手法,讓你360度欣賞富士山磅礡氣勢。而 「Window of the Ancient and Modern」則融合日本傳統風景及和歌。為了讓顧客可深入探究科技與經典藝術相遇所迸發的火花,親身探索日本傳統、藝術文化的有趣一面,商場將於週末舉行「FLOWERS PIECES」藝遊導賞團,為大小朋友送上今年暑假最不可錯過的知性藝文盛宴。



與此同時,MOSTown新港城中心誠意為顧客設計了兩款伴手禮 ——「花見眩目眼鏡盒」及「花時窩心冷熱敷袋」,為夏日賞花作準備;而喜愛與花合影的一眾「花迷」則萬勿錯過「FLOWERS PIECES唯美相片比賽」,除了能夠體驗Canon最新相機EOS RP超輕巧全片幅無反相機及RF 85mm f/1.2L USM超大光圈人像鏡頭 ,更有機會贏取大獎Canon EOS M50連指定鏡頭套裝乙套 (價值HK$9,460)!



【8大注目藝術場景 以創新投影科技糅合日本傳統文化 激發多重感官享受 呈現繁花與光影視覺之旅 】

「FLOWERS PIECES繁花光影互動感官展」延續了日本「FLOWERS BY NAKED」虛擬實境互動藝術巡迴展覽的特色,以綻放的和花為創作素材。利用3D投影、音效等多媒體數碼技術,以及各種高科技互動系統,結合光雕藝術進行創作,糅合花道、香道、和歌等日本傳統文化,讓觀眾透過多重感官如視覺、聽覺、嗅覺及觸感,360度全方位免費欣賞大型唯美「花」世界,進入繁花與光影視覺之旅。

展覽將會展出8大最具標誌性的互動藝術裝置,包括:巨大書型投影「BIG BOOK」以3D投影出紅櫻等春花及紀錄著「FLOWERS BY NAKED」的故事、邀請觀眾深入會場的「BIG PAGE」、臉一靠近就會花香撲鼻的「Cosmos」、輕吹就會萬天飛舞的蒲公英「Dandelion」、展現浮世繪大師葛飾北齋「富嶽三十六景」經典巨作的「 360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜 」、融合日本傳統風景及和歌的「Window of the Ancient and Modern」互動作品、曾參與「威尼斯雙年展」、漫天櫻花紛飛的「OUSAI大櫻彩 2019」,以及綻放十種不同櫻花的「SAKURA WALL」。



【免費網上預約參加「FLOWERS PIECES」週末藝遊導賞團 盡享暑期親子文化深度遊】

為了讓顧客深入探索創新數碼投影科技與日本傳統文化相遇時所迸發的火花,商場將於7月20日至9月1日逢星期六及日舉行「『FLOWERS PIECES』藝遊導賞團」,由專業導賞員仔細解說各個展區在科技和文化上的獨特之處,為大小朋友送上今年暑假最不可錯過的知性藝文盛宴,有興趣的朋友請立即登入「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展網站 (http://mostown-flowersbynaked.hkevents.hk/)預約登記,額滿即止。另外,於指定時段,只需即場讚好「MOSTown新港城中心」Facebook專頁或追蹤 Instagram帳戶,即可免費排隊入場,進入360度唯美「花」世界,體驗不一樣的賞花之旅。



【體驗Canon最新款相機及超大光圈人像鏡頭 參加「唯美相片比賽」贏相機大獎及豐富禮品】

「FLOWERS PIECES繁花光影互動感官展」如此夢幻唯美,定必吸引一眾男神女神蜂擁而至selfie打卡。為此,MOSTown新港城中心與Canon合作舉辦「FLOWERS PIECES」唯美相片比賽」,展覽期間將於3個不同的攝影區——「360°Around Mt. Fuji 〜NAKED meets 北齋〜」、「Window of the Ancient and Modern」及 「Dandelion」,輪流設置Canon最新EOS RP 超輕巧全片幅無反相機及 RF 85mm f/1.2L USM 超大光圈人像鏡頭,工作人員將為大家拍下唯美照片,體驗高質攝影。

逢星期六及日,即場讚好MOSTown新港城中心及Canon Hong Kong的Facebook專頁及追蹤Instagram帳戶,即可下載電子相片留念。即場上載相片至個人Instagram帳戶 (必須設定為公開),並加上指定活動標籤 #MOSTownCanonHK #Mostown新港城中心#CanonHK #EOSM50 #Flowerspieces即可參加比賽及免費打印唯美相片一張,更有機會贏取豐富禮品。包括:Canon EOS M50連指定鏡頭套裝乙套 (價值HK$9,460) 、 Canon現金券總值港幣5,000元等。



【限量版夏日賞花伴手禮消費換領】

MOSTown 新港城中心為「賞花」的顧客設計了兩款伴手禮——「花見眩目眼鏡盒」及「花時窩心冷熱敷袋」,當中繁花錦簇的三角形眼鏡盒可隨手摺疊,更配備眼鏡布,讓大家擦亮雙眼細看展覽;而綴滿粉色幻櫻的「花時窩心冷熱敷袋」,更是炎炎夏日的消暑良伴。由7月20日起,顧客只需以電子貨幣即日消費滿港幣800元或以上,即可換領「花見眩目眼鏡盒」乙件;於8月10日至9月1日期間,以電子貨幣即日消費滿港幣1,000元或以上,即可換領「花時窩心冷熱敷袋」乙件,為夏日賞花作好準備!名額有限,先到先得,換完即止。



