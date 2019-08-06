國際酒店　落戶宮古島

遊沖繩的宮古群島，想住得豪華的話，不妨考慮於上年12月開業的IRAPH SUI, a Luxury Collection Hotel沖繩宮古。這間設於伊良部島的酒店，是由國際品牌Marriott旗下的The Luxury Collection與日本國內品牌「翠」合營。酒店兩翼共四層，擁有58間多款級別和戶戶向海的房間，住客推開窗戶已可欣賞到靚絕無雙的伊良部藍海景。至於1樓地下則設有獨立的水池和花園，讓你就腳地享受陽光。頂層4樓另有最高級別套房，備有客飯廳外，更有超大露台和沙灘茅屋，夠晒豪華寫意。加上酒店中央設有Infinity Pool，每日黃昏5點至6點半特設免費香檳時段，大家安坐池邊一角邊飲邊賞日落，絕對梳乎！



IRAPH SUI, a Luxury Collection Hotel沖繩宮古

地址：宮古島市伊良部字伊良部長底原818-5

房租：Ocean View客房每晚￥90,288（約HK$6,501）起

網址：https://www.suihotels.com