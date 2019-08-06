三界五行：健康飲食　轉弱為強

「秋老虎」如何辨別公母？傳統智慧有兩個方法，第一個是以立秋當日農曆的日子計算，男單女雙，尾數是一、三、五、七、九，作「公老虎」論，尾數是二、四、六、八、十，作「母老虎」論，今年農曆初八立秋，就是「母老虎」。第二個方法以立秋具體時間而定，白天屬陽，黑夜屬陰，今年立秋時間為凌晨3時12分57秒，按照這個說法，就是「母老虎」，而且按中國曆法，時間屬於寅時，寅為虎，莫非真的是令人談虎色變的「老虎乸」？



養生學認為，每年夏末秋初，都要增加營養，尤其是蛋白質及多種微元素、維他命的吸收，既補充營養，又調整心理與生理健康，在夏與秋季交替，把體質搞好，冬天就少病痛，這就達到「冬病夏治」養生目標。



養生養生，「有胃則生」，把胃口激活，在食材中花些心思，再加以適當運動，幫助吸收營養，身體本來好的人，就會好上加好，體質比較差的人，把握這個養生時機，也會轉弱為強。



搞好胃口，可適當食一些酸溜溜的餸菜，番茄是一個很好的選擇，以番茄煮蛋、煮牛肉或煮魚，悉隨尊便，開胃就好。也可以喝這個湯，薯仔切粒（容易出味，省時間慳燃料），與排骨一起煮湯，半小時後，加入已切粒的番茄，再煮五分鐘就可熄火，加鹽調味，餐前飲用可增進食欲，營養豐富，番茄開胃消滯，薯仔補中益氣，四季都適宜，夏秋更有益。



方向宇