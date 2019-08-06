「戰神」風采再現　Reebok Answer V首度復刻

於1996年正式進入NBA球壇的Allen Iverson，憑着出色球技而被擁護球迷稱為「戰神」。作為NBA傳奇球星兼Reebok終身代言人嘅佢雖已退役，但大家依然記掛其於籃球場上施展成名絕技「Crossover」突破對手的經典畫面，甚至忘不了其穿過的戰靴「Question」及「Answer」。是次Reebok便首度復刻Iverson第6款簽名籃球鞋Answer V，再次喚起大家對這位曾經叱咤NBA球星的美好回憶。



元祖版Reebok Answer V於01/02球季中首度亮相，當時大家對其獨特輪廓評價好壞參半，但無可否認其風格的確重新定義了大家對籃球鞋設計的認知。是次復刻版Answer V採用白色皮革打造，鞋帶上方配置珠光紅色皮革並貫穿鞋身兩側，延續前作（Answer IV）隱藏式鞋帶設計。外側位置嵌上代表性的「I3」標誌，後踭上有Iverson簽名字樣細節及備有魔術貼以便調整緊合度，鞋墊上亦特別印上其個人肖像；而中底部分則搭載Reebok標誌性的DMX緩震技術，將最經典的設計細節一一保留，收藏價值極高。如果你自問都係「戰神」Fans，呢對相隔十多年首次復刻的「答案」點可以錯過。