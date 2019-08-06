親身試坐！「白飯魚」西武鐵道新特急

「藝術美學×列車」會變出甚麼？來日本關東，看看今年3月新通車的西武鐵道最新特急 「Laview」Red Arrow號吧！由於它外表光滑奇特，未出街已贏得「白飯魚」外號，如此破格外表的操刀設計者，正是金澤21世紀美術館的建築設計師妹島和世。



行走於西武鐵道池袋線與西武秩父線上的它，是從東京去飯能市Moomin Valley Park的最佳交通工具，它每天上行及下行各有3班，車費只用在普通票價上加500日圓（約HK$37）即可坐到，相當平民化。今次記者趁着去Moomin Valley Park的機會，親身試坐「Laview」，在月台上從遠遠已看到銀光閃閃的它。



駛進月台後，更看清楚它強調「流動、飄浮、透明、去物質化」的設計特點，它擁有的日本首創超過1,500mm的3D圓弧車頭，凸顯其減盡風阻的極流線設計。進入車廂中，立即前去車頭，發現車廂跟駕駛室只有一幅大玻璃相隔，駕駛室內一切都清晰可見，鐵道迷可任影唔嬲，肯定超滿足。車廂內基本上以檸檬黃色為主調，像一體成形的座椅勁寬敞，各座位扶手下還有各自的電插頭（但不是USB），車上還有免費提供的無線網絡（SEIBU FREE Wi-Fi）服務。不過最正都是超大片的車窗設計，令在行駛途中的我，有像飛馳於戶外美景中的感覺，真心是爽。



西武鐵道Laview 特急電車

網址：https://www.seiburailway.jp/

