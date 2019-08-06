退休人士眼痛頸痛　全因頸關節功能性問題

有位60多歲退休男士前來求醫，表示近來眼矇情況愈來愈嚴重，並且不時感到眼痛，他曾經看過眼科和腦神經科，但沒有改善，亦未能確定眼矇眼痛的成因。



雖然以他的年紀而言，視力退化實屬正常的生理循環，不過，他發現每當頸痛發作的時候，眼矇眼痛的情況就更明顯，於是在朋友建議下求助脊骨神經科。脊醫為他檢查脊骨，發現軟骨磨蝕頗嚴重，比一般人退化得更早，頸椎每一節關節都有骨刺，出現頸關節功能性問題壓到周圍神經線，包括眼部的神經線，影響眼睛正常運作，導致眼痛、視力模糊；此外，還會出現頸痛及頭痛。



這位男士退休前做寫字樓文職工作，業餘時間是一名足球員，放工放假便踢足球，更會參加不同地區的比賽。長期的高運動量，令他多次受傷，更試過因為被撞暈而要送院治理。累積的傷患令脊椎關節出現不少問題，他表示多年來間中就感到頭痛、頸痛、腰痛、手麻痹等情況。



過去本欄曾經談及頸關節功能性問題可引起的痛症，包括頭痛、頸痛、肩痛、手麻痹、牙骹痛等；就這位男士的個案，就是因為眼部神經線受壓而出現眼痛。



大家首先要了解，身體的全部觸感均通過頸椎內的中央神經線傳遞至大腦，假如頸椎出現問題便會影響大腦接收觸感訊息，因而身體某些位置會有麻痹、痛的感覺，當受壓情況變得嚴重更會失去觸覺。頸椎是由七節脊椎骨組成，頸椎上部是第一及第二節負責頭部左右轉動，而該處神經線亦有影響着視覺，頸椎下部是第三至第七節負責頭部上下擺動。頸椎支撐着約12磅重的頭部，假如頸椎承受過大壓力或撞擊，便有機會出現頸關節功能性問題；此外，若長期頭部向前傾，即所謂低頭族，也會是導致的成因。



這位男士在接受脊骨神經科的數次治療後，包括手法矯正頸椎，超聲波消炎消痛，眼痛和頭痛已經消除，頸痛情況亦減少，由於他有多處痛症舊患，因此仍需要定期接受治療。



脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家