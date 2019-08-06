本日日本：東京《Star Wars》特展　「星戰」群雄現身

亂世出英雄，現在已夠亂，但英雄在哪裏？原來在東京。再過兩天，從2019年8月8日起即將在天王洲舉行「STAR WARS™ Identities: The Exhibition」展覽會，為期約5個月。是次展覽，會大量展示電影《星球大戰》的珍貴資料及收藏，包括魯卡斯敘事藝術博物館珍藏的電影小道具、服裝、電影原創插圖等，展品包含從早期作品到2015年上映的《星球大戰：原力覺醒》都有，橫跨不同時代。更正是有一眾經典「星戰」角色會聚首一堂，包括有黑武士（Dark Vader）、尤達大師及賞金獵人等人氣角色的等身大雕像現身，就連R2 D2也會登場。現場還會推出令人身歷其境的科技互動專區，參觀者可透過一連串的問答，創造出專屬於自己的角色身份，相信星戰迷一定玩得開心。



STAR WARS™ Identities: The Exhibition

地址：東京都品川區東品川2-6-4寺田倉庫G1-5F

日期：2019年8月8日-2020年1月13日

開放時間：10:00am-7:00pm

門票：成人3,500日圓（約HK$256）/ 小童2,300日圓（約HK$168）

休館日：2019年9月9日、10月21日、11月18日及2020年1月1日至3日

網址：https://bit.ly/2Yvd5Zp



