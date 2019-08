IB攻略：人工智能（AI）對教育的啟思

前一個星期,筆者看了個人工智能(AI)的紀錄片,講述Google開發的AI AlphaGo──專門為圍棋而開發的 (圍棋的英文是Go)。相信各位讀者都記得當年2016年AlphaGo如何擊敗圍棋世界冠軍李世乭,以4比1壓倒性勝利,震撼全世界。所謂人工智能,不是普通的機械,不是你說一,它就做一,AI懂得自我學習,人類做的只是教導AI學習的方法,AI自己摸索,最後做出來的結果是經過AI自己分析而成,而不是人類的指令。這就令筆者非常好奇,究竟Google他們如何設立AI的學習模式呢?因為開發者沒有一個是圍棋高手,如果開發者本身不是專家,為何開發出來的Ai可以比開發者更厲害,甚至擊倒世界冠軍呢?原因全歸於AI的學習模式設定,這和人類教育模式本質是一樣。



人類學習的方法始於模仿,就如IB學生如果想學習可以考到Level 7的方法,最快的方法就是和曾經考到Level 7 的人學習。正如AlphaGo透過不斷網上圍棋對弈,由2014-2015期間總共下了300盤棋,圍棋最高級別是9段,不斷對弈後AlphaGo亦都成為了9段圍棋高手。這就是為何筆者教育中心每年都會訪問IB狀元他們的學習心得,有甚麼技巧可以分享,就是希望未來IB學生可以從中偷師幾招應用在自己身上。



但是模仿是第一步,因為同一盤棋,不同高手有不同下棋方法,不能只是盲目模仿。筆者非常佩服Google團隊開發AlphaGo的分析程式,非常獨到,相信該方法對IB學生學習都會有莫大幫助。原來AlphaGo每下一步棋,都會有3個步驟,分別是Search(搜尋),Value Network(估值網絡),Policy Network(走棋策略)。AI搜尋就好像人類的記憶,AI尋找舊時候圍棋對弈的紀錄,有否相似的紀錄,從而判斷下一步棋應該怎樣走。估值網絡就是當AI找到可能有3個可以下棋的位置,就需要估算每一步棋子的勝算,選擇最高勝算率的棋步。最後的走棋策略連貫整盤棋子的去向,設定未來棋子應該怎樣下。最後透過這個方法,AlphaGo由短短2年時間,從零開始,成為圍棋世界之最。所以筆者教育中心經常勉勵IB學生,就算現在你考得不好,不代表未來你考得不好。"If you are not there yet, it does not mean you will never be"。當然人類沒有AI智能的記憶,可能會忘記些許東西,分析亦都沒有AI那樣快,但是方法正確,學生投資時間增進自己,一樣可以考到IB最高成績,始終你的對手不是AI,而IB課程亦都不是Rocket Science。



如果現在是首年IBDP的學生,筆者建議學生可以開始溫習定首幾個章節的課程,以準備九月開學的內容,為未來預計分考試作準備。如果是IBDP最後一年的學生,則需要加緊溫習,最重要的是盡快完成IA和EE作業,為IB大考作準備。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣