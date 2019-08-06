IB攻略：人工智能（AI）對教育的啟思

前一個星期，筆者看了個人工智能（AI）的紀錄片，講述Google開發的AI AlphaGo──專門為圍棋而開發的 （圍棋的英文是Go）。相信各位讀者都記得當年2016年AlphaGo如何擊敗圍棋世界冠軍李世乭，以4比1壓倒性勝利，震撼全世界。所謂人工智能，不是普通的機械，不是你說一，它就做一，AI懂得自我學習，人類做的只是教導AI學習的方法，AI自己摸索，最後做出來的結果是經過AI自己分析而成，而不是人類的指令。這就令筆者非常好奇，究竟Google他們如何設立AI的學習模式呢？因為開發者沒有一個是圍棋高手，如果開發者本身不是專家，為何開發出來的Ai可以比開發者更厲害，甚至擊倒世界冠軍呢？原因全歸於AI的學習模式設定，這和人類教育模式本質是一樣。



人類學習的方法始於模仿，就如IB學生如果想學習可以考到Level 7的方法，最快的方法就是和曾經考到Level 7 的人學習。正如AlphaGo透過不斷網上圍棋對弈，由2014-2015期間總共下了300盤棋，圍棋最高級別是9段，不斷對弈後AlphaGo亦都成為了9段圍棋高手。這就是為何筆者教育中心每年都會訪問IB狀元他們的學習心得，有甚麼技巧可以分享，就是希望未來IB學生可以從中偷師幾招應用在自己身上。



但是模仿是第一步，因為同一盤棋，不同高手有不同下棋方法，不能只是盲目模仿。筆者非常佩服Google團隊開發AlphaGo的分析程式，非常獨到，相信該方法對IB學生學習都會有莫大幫助。原來AlphaGo每下一步棋，都會有3個步驟，分別是Search（搜尋），Value Network（估值網絡），Policy Network（走棋策略）。AI搜尋就好像人類的記憶，AI尋找舊時候圍棋對弈的紀錄，有否相似的紀錄，從而判斷下一步棋應該怎樣走。估值網絡就是當AI找到可能有3個可以下棋的位置，就需要估算每一步棋子的勝算，選擇最高勝算率的棋步。最後的走棋策略連貫整盤棋子的去向，設定未來棋子應該怎樣下。最後透過這個方法，AlphaGo由短短2年時間，從零開始，成為圍棋世界之最。所以筆者教育中心經常勉勵IB學生，就算現在你考得不好，不代表未來你考得不好。"If you are not there yet, it does not mean you will never be"。當然人類沒有AI智能的記憶，可能會忘記些許東西，分析亦都沒有AI那樣快，但是方法正確，學生投資時間增進自己，一樣可以考到IB最高成績，始終你的對手不是AI，而IB課程亦都不是Rocket Science。



如果現在是首年IBDP的學生，筆者建議學生可以開始溫習定首幾個章節的課程，以準備九月開學的內容，為未來預計分考試作準備。如果是IBDP最後一年的學生，則需要加緊溫習，最重要的是盡快完成IA和EE作業，為IB大考作準備。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣