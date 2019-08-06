Zoho Z15KT　4K屏幕拎出街

香港人愈住愈細，屋企電視機又得一部，阿媽想睇電視，你又想打機，點算好？品牌Zoho最近就推出Z15KT便攜式屏幕，15.6吋觸控屏幕，解像度達3,840×2,160。機身重約968g，最薄位置只有4mm，比一般電腦屏幕輕巧得多。屏幕更同時支援10點觸控以及100% Adobe RGB色域；機身亦備有喇叭，毋須外置。連接方法與一般屏幕大同小異，可以透過機側的HDMI、USB-C、microUSB連接不同裝置。實測USB-C連接Galaxy S10手機，手機隨時轉換成DeX模式並輸出至Z15KT，屏幕可以變成Touch Pad使用。再以USB-C連接MacBook Pro，除了可以將畫面鏡像至屏幕，亦可以使用延伸桌面模式將Z15KT設定成為第2屏幕，超方便！最後再嘗試以HDMI連接遊戲機，畫質、可視角都不俗，唯一美足不足是喇叭音質只屬一般。



Z15KT另一賣點是可以透過USB-C供電，電流輸入達5V/3A即可，亦對應PD（Power Delivery）制式。實試連接功率較大的裝置例如MacBook Pro，Z15KT甚至毋須外置電源，非常方便。配件方面亦相當齊全，包括一系列USB線材、遙控器、座枱支架、皮套支架。同場亦推出Z15PT，機身設計、功能與Z15KT相同，但解像度就降至1,920×1,080。

