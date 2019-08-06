Ladies' Night：今期行得多　買鞋唔好拖

【K-Swiss x 花生漫畫 Snoopy變身網球王子】

人見人愛的史諾比Snoopy又嚟喇！今季美國運動品牌K-Swiss與《花生》漫畫第三度聯手，推出K-Swiss x Peanuts Collection，今次主角Snoopy變身網球王子，相約好友Charlie Brown及Woodstock，在K-Swiss三個經典鞋款上展示精湛球技，包括Classic 88、Clean Court CMF和Slip On，設計超可愛！

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【R.Sanderson 高踭鞋 x 波鞋混合體】

時裝界近年大吹Athleisure運動悠閒風，皮鞋品牌們紛紛加入戰團推出運動鞋。除了波鞋外可有想過為傳統的高踭鞋及皮鞋加入運動元素呢？深得OL熱捧、以24K金箔鞋踭為標誌的R.Sanderson London，破格推出結合運動鞋同皮鞋的高級運動系列ALKE。

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【Melissa x Opening Ceremony 踩出「螢」格】

經常與不同設計名師合作的巴西膠鞋王Melissa，今季聯手Opening Ceremony打造潮爆膠鞋，創作靈感來自90年代的懷舊文化，以鮮艷拼色及型格經典款式，設計出3個鞋款，包括拖鞋、低踭拖鞋和涼鞋，最適合搭配夏日型格造型。

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【今夏必買涼鞋Hot Picks】

炎夏，除了露肩衫、背心、短褲和迷你裙外，一款舒適又時尚的涼鞋，對於女生來說是夏日必敗，讓十趾都可以抖抖氣。涼鞋的款式多種多樣，不同的設計和物料，都可以穿出不同的風格，但這3款涼鞋才是今夏王道，分別是幼帶高踭涼鞋、運動涼鞋和PVC涼鞋均熱爆街頭，女生不可錯過。

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【Victoria Beckham x Reebok 二度聯乘型到呢……】

碧咸嫂Victoria Beckham與Reebok繼首次聯名系列大獲成功後，來到第二季秋冬系列，碧咸嫂繼續將時尚與運動機能完美融合。

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【火熱夏日優惠 半價掃清爽夏裝】

踏入暑假，除了陽光與海灘，大家都會安排連串精彩活動，其至出遊旅行，大熱天時，當然少不了清爽舒適的夏日裝扮。

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