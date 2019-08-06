【深夜字聊】外籍男友被恥笑感自卑

Q：我今年二十多歲，與土生土長的外籍同事拍拖一年多，在同一公司工作，感情穩定。男友是典型洋人體格，健碩和身高6呎，可是他的陰莖勃起時只有4吋多，鬆弛時只有2吋而感自卑。我已不停讚美他，叮囑他嘗試集中看自己的優點，例如很懂得調情給我有高潮、夠粗壯和交時間至少有幾十分鐘才發射，長度並不是重點。可是，他的自卑感是源自一班本地男同事，他們上洗手間、去運動場更衣室，以至是出埠公幹，竟無聊到窺探人家私穩，然後紛紛恥笑他「條喉咁短」。我安慰說不用理會，但男友卻愈來愈自卑和心虛，他最近提議不如用「真空吸引器」來增大性器，請問這種器材有效用嗎？有沒有副作用？

洋人女友



A：一班同事之所以嘲笑你男友，是源於男性之間的比併較量心態，尤其容易憑空想像白種男性看起來甚麼都較優越，於是即會渴望找出對方的不足之處，藉以奚落一番和提升驕傲感，這類無謂的心態，易導致人際關係僵局和霸凌。



真空吸引器是性輔助工具，以抽真空方法使陰莖加長加粗。然而，這只盤是一種「打腫臉充胖子」的方法，效果短暫，停用後陰莖會回復到平時長度。若使用不當和使用次數太密集，陰莖皮膚有機會因擠壓而損傷，也會令陰莖變得鬆弛和彈性較差。建議你和男友再次衡量，才好決定需否依靠性輔助工具。



其實在你眼中，男朋友的那傢伙已相當管用，精桿粗壯，足夠帶來性歡愉，能滿足雙方性福。只是當人們聯想男性性器官時總有兩個謬誤------第一，人們會以為陰莖最好又長又粗又大，外籍男性的應比華人男性的更大，也是為甚麼會有「洋腸」標籤之誕生。實際上陰莖體積並不反映性能力，如你所言，男友絕對是理想的性愛對手，並非舉而不堅的快槍手。第二，人們會以為女性喜歡進入很深的感覺，其實不然。女性通常喜歡較粗的多於較長的，可讓陰道帶來較厲害的填塞感覺。總的而言，性愛是二人的私密事，互相接納就好，毋須受閒言閒語打擊而失自信。



李偉儀