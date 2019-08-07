CMHK「米埔˙Watch˙體驗」　入手指定Apple Watch組合享高達$800折扣

中國移動香港一向致力將科技融入生活，並提供多元化體驗予客戶。有鑑於都市人愈來愈注意身心健康，各式智能運動手錶遂應運而生，當中以Apple Watch最受大眾歡迎。中國移動香港早前分別於7月至8月，共舉辦了5場「米埔˙Watch˙體驗」生態遊，不但帶領參加者探索米埔自然保護區的濕地生態系統，還讓他們親身體驗全新Apple Watch Series 4的生活化功能，享受科技結合生活的樂趣！



「米埔˙Watch˙體驗」生態遊活動費用全免，大會每場均會提供Apple Watch Series 4（GPS +流動網絡）供參加者試戴，席間他們試用手錶內置的體能訓練app，藉此追蹤卡路里消耗數據、步行次數和距離兼且嘗試Apple Watch最新的心電圖檢查功能。Apple Watch Series 4支援心電圖檢查，偵測和記錄用戶心率，不尋常的高或低心率或一旦出現心律不正會即時發出通知，讓用戶時刻了解心臟健康。另外新增跌倒偵測功能，用戶不慎跌倒時可輕易聯絡緊急服務，並將所在位置傳送給緊急聯絡人，時刻守護用戶健康。不得不提還有「遙控拍照」功能，透過手錶就能遙控iPhone影相，甚至可倒數拍攝及預覽相片，輕鬆捕捉米埔靚景！



睇完以上Apple Watch Series 4功能心思思想入手的話，可以即刻到中國移動香港，因為佢哋已經準備咗各式優惠畀大家！由即日起到中國移動香港購買指定Apple Watch Series 4（GPS+流動網絡），不但享有高達$400淨機折扣優惠，同時購買最新AirPods（配備無線充電盒）的話，仲有額外$400折扣優惠，平了足足$800，超級吸引！買齊兩件就能一邊戴住Apple Watch記錄低不同運動數據，一邊用AirPods享受着高音質的音樂去做運動，Keep Fit保證事半功倍！



智能優質生活除了依賴最新Apple產品，一個全速兼無限數據的服務計劃也不可或缺。選用中國移動香港4.5G全速本地服務計劃，轉台或新上台客戶可以優惠月費$188享用20GB+FUP無限數據，另加送2GB大灣區（中國內地及澳門）數據及可自選免首月月費贈20,000 MyLink積分優惠，積分可兌換價值$200電子繳費券用以繳交月費或換取不同禮品，攜號轉台更免$18行政費，着數多多！另外，選用指定計劃的用戶可免費使用eSIM服務，對比其他電訊商額外支付$18月費，無疑慳得更多！有興趣的朋友，一於click入以下連結，睇晒兩大優惠啦！



Apple Watch優惠詳情：https://bit.ly/31W39Gl

4.5G全速本地服務計劃詳情：https://bit.ly/2rFQBCA

