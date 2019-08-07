三界五行：長夏養生　長壽健康

通俗常識把一年分為春、夏、秋、冬四季。以五行養生而言，春屬木，養肝；夏屬火，養心；秋屬金，養肺；冬屬水，養腎。聰明的你會發現一個問題：人體有五臟，心、肝、脾、肺、腎，但通俗常識只有春、夏、秋、冬四季，那末，五行屬土的脾，屬於哪個季節呢？



別擔心，中醫的老祖宗黃帝已經把脾胃分配給「長夏」了。但是，《黃帝內經》並無具體說明「長夏」的特定時間，這就把很大空間留給後世的《黃帝內經》註釋者，正因如此，「長夏」令歷代的中醫以及養生家，都按自己對《黃帝內經》的理解，結合個人的行醫和養生經驗，「各自表述」。這並不奇怪，因為中國幅員廣袤，天南地北，氣候相差很遠，當南方正值酷熱三伏天的時候，北方有的地方卻要穿棉襖了，有些地區更有這樣的民謠：「早穿棉襖晚穿紗，圍着火爐吃西瓜」，所以「長夏」歷來都是一個具爭議的話題。



直到最近，內地中醫藥教材《中醫基礎理論》一錘定音，確立了長夏的定義：「五臟應四時，脾與四時之外的長夏（夏至到處暑）相通應。」長夏這段日子，共有夏至、小暑、大暑、立秋、處暑五個節氣，也包括了初伏、中伏、末伏的三伏天以及「秋老虎」發威的日子。養生的目標是「補中」，中醫主張「治未病」，長夏是健脾養胃、補中益氣的黃金時期，是養生的關鍵，長夏把脾胃養好了，秋冬進補就水到渠成，事半功倍。



方向宇