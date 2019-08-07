常常聽到朋友說有些蚊狀的細小黑點或半透明的線狀東西在視線範圍出現，有時看見，轉眼又不見了！事實上這是甚麼呢？甚麼是飛蚊症？對眼睛有甚麼影響？



佔我們眼球內大部分體積的組織叫玻璃體，由晶狀體至視網膜之間的空間都是玻璃體所在。它主要由水和小量的鹽，膠原纖維等組成的一個透明膠質體。飛蚊症是眼球退化，令玻璃體液化，隨着老化，變得稀身，加上壞死細胞剝落，令玻璃體好像有些雜質似的，並隨着眼睛轉動時飄浮其中，而當它的影子經過眼睛視線時，我們便察覺它的存在。「飛蚊」一般在我們看書、寫字、仰望天空、淺色的背景下或眼睛疲勞時容易察覺到。



【飛蚊症有良性和惡性之分】

良性飛蚊是指由於正常的生理退化，一般近視患者較常見，暫時沒有藥物或治療方法可令牠們消失。患者應先找眼科視光師作放瞳眼底檢查，診斷是屬於良性或惡性的飛蚊症。若突然出現大量的飛蚊，並且有閃光或視力變差等症狀，可能是視網膜破裂或脫落；或糖尿上眼令眼底出血等問題而引起。這就是惡性飛蚊症的病徵，需盡快檢查處理。患有深近視、糖尿病、高血壓和有家族病史等都是高危人士 ，所以更應定期作眼睛檢查。



【滅「蚊」！】

先要診斷患飛蚊的原因，才可以對症下藥。如果是視網膜破裂或有孔，一般可以採用激光凝固方法將破裂的周圍凝固，防止進一步脫落。但是視網膜脫落了，就要以手術修補。因糖尿病或高血壓控制差而引起的視網膜眼底出血，出血時患者眼前好像有一塊布遮蓋眼睛視線，影響視力。先要控制好糖尿病和血壓，根據不同程度作激光或手術治療。無論如何，眼前的「蚊」患是否嚴重，眼睛都應該有適當的休息，避免長時間使用電子產品和在昏暗的環境下閱讀。



「香港護眼」 林育安 眼科視光師

擁有眼科視光學（榮譽）理學士，執業超過20年，臨床經驗豐富，擅長角膜矯形、兒童近視控制，對於大小朋友都專業、細心、有耐性。



「香港護眼」林子輝 眼科視光師

擁有眼科視光學（榮譽）理學士，執業逾10年，臨床經驗豐富，專業、細心、有耐性，關注漸進眼鏡驗配和近視控制方面發展。