救世煮之燴　軟嫩好送飯

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！



－－－－－－－－



上一期介紹了「醃臘」，仲教大家嘗試在家自製臘腸及煲仔飯，今期就介紹一種大家較為熟悉的烹調方法──燴。



燴，英文是Stew，即將經過炸、煎等的肉類或蔬菜等食材放入器皿內細火煮上一段時間成半湯半菜、汁醬濃郁的菜式，如燴飯、燴牛肉、燴魚等。



燴亦有所細分，如根據湯汁色澤而分為紅燴或白燴；又或以調味料烹調出糟燴、酸辣燴及甜燴；又或以不同製法烹調成清燴、燒燴、金湯燴等。



今日教大家煮一個燴飯，提起燴飯，重點在於淋在飯上的汁醬而不是飯，而大家當然未必知，原來早在漢代已有燴飯出現，於巴渝地方更會稱之為「懶飯」；諗深一層，又非常有道理，因為燴飯是將所有肉及菜等食材放到煲內慢火煮製而成，有時會直接淋在飯面，有時加入飯同燴而成，果真夠懶！而今日教大家炮製的是日式牛肉燴飯，當中會用到一款牛肉燴飯磚，其實即大家可以在日式超市選購得到的「ハヤシライス」（Hayashi Rice）或「ハッシュドビーフ」（Hashed Beef with Rice）的醬汁磚塊。



日式牛肉燴飯



材料：

牛肉 1公斤

洋葱 1個

牛油 20克

橄欖油 1湯匙

紅酒 100毫升

清水 1.2公升

鮮菇 6隻

蘑菇 適量

牛肉燴飯磚 1盒

油 適量



做法：

1. 洋葱、菇菌切絲；牛肉切片或切塊；備用。

2. 牛油起鑊，下橄欖油，放入洋葱絲炒至軟身變金黃色，放入燉鍋中。

3. 同一隻鑊放入牛肉塊煎至微焦變色，盛起放入燉鍋中，倒入紅酒，連鑊底的肉渣刮起，倒入燉鍋中。

4. 加入清水，蓋過牛肉及洋葱，煮滾後轉小火慢煮。

5. 燒熱鑊，下少許油，放入菇片炒至聞到香味後盛起放入燉鍋中，冚蓋，轉小火燉煮30分鐘，熄火。

6. 放入牛肉燴飯磚，冚蓋，待10分鐘左右，開蓋，見磚塊變軟身便可拌勻，開火，煮至醬汁變濃稠即成。