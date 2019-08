Miller Harris　用香水說故事

女生都愛噴香水,因為香水是提升魅力的秘密武器。很多人覺得香水只是一種味道,但來自倫敦的高級香水品牌Miller Harris將香水帶到另一層次。品牌於2000年由英倫頂級獨立調香師Lyn Harris創立,她將一套新思維帶入香水創作,倫敦城市生活成為了她的靈感,創作出會說故事的香水。



創辦人以其法國調香傳統技藝,將不同的天然材料碰撞出火花,創作出多款氣味獨特、富層次又有趣的香水,例如新推出的FORAGE系列,就是以倫敦都市叢林中的清新綠意為靈感,公園大片草地、居於城市中的蜜蜂,還有在混凝土牆罅隙中茁壯成長的植物,調出Wander through the parks、Hidden in the rooftops和LOST in the city三款令人難忘的香水。此外,小說亦為品牌帶來靈感,當中靈感來自經典小說《夜未央》的Scherzo和Tender,調香師從小說中抽取了一段章節,創作出兩種截然不同的香氣,前者甜美迷人,後者則是意想不到的墨水味與花香,將文字幻化成香水,是充滿驚喜之作。



近日Miller Harris正式進駐香港,於海港城開設首間專門店,品牌每家店舖都有一個「繆斯」,全新香港店以「The Fashionista」(時尚達人)為繆斯,店舖由國際知名的Fabled Studios設計,店內設置電子顯示屏,並列於手工編織的牛仔布牆上,形成對比。同時,為了展示高級定制和時尚達人的概念,店內會呈現繡花擺設,明亮的霓虹色裝飾牛仔布和牆上掛了時尚插圖,貫徹品牌富現代感的優雅形象。