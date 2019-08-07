Miller Harris　用香水說故事

女生都愛噴香水，因為香水是提升魅力的秘密武器。很多人覺得香水只是一種味道，但來自倫敦的高級香水品牌Miller Harris將香水帶到另一層次。品牌於2000年由英倫頂級獨立調香師Lyn Harris創立，她將一套新思維帶入香水創作，倫敦城市生活成為了她的靈感，創作出會說故事的香水。



創辦人以其法國調香傳統技藝，將不同的天然材料碰撞出火花，創作出多款氣味獨特、富層次又有趣的香水，例如新推出的FORAGE系列，就是以倫敦都市叢林中的清新綠意為靈感，公園大片草地、居於城市中的蜜蜂，還有在混凝土牆罅隙中茁壯成長的植物，調出Wander through the parks、Hidden in the rooftops和LOST in the city三款令人難忘的香水。此外，小說亦為品牌帶來靈感，當中靈感來自經典小說《夜未央》的Scherzo和Tender，調香師從小說中抽取了一段章節，創作出兩種截然不同的香氣，前者甜美迷人，後者則是意想不到的墨水味與花香，將文字幻化成香水，是充滿驚喜之作。



近日Miller Harris正式進駐香港，於海港城開設首間專門店，品牌每家店舖都有一個「繆斯」，全新香港店以「The Fashionista」（時尚達人）為繆斯，店舖由國際知名的Fabled Studios設計，店內設置電子顯示屏，並列於手工編織的牛仔布牆上，形成對比。同時，為了展示高級定制和時尚達人的概念，店內會呈現繡花擺設，明亮的霓虹色裝飾牛仔布和牆上掛了時尚插圖，貫徹品牌富現代感的優雅形象。